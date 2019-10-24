В начале следующего года начнёт работу глобальный OTT-сервис, посвящённый женскому футболу

Шведское агентство Spring Media, управляющее правами на спортивный контент, и его партнёры – компания Red Bee – планируют запустить проект Wnited – первую в мире глобальную OTT услугу, посвящённую женскому футболу. Об этом было объявлено на Sportel Monaco 2019.

Начиная с первого квартала 2020 года, платформа Wnited будет собирать контент высокого уровня качества, снятый несколькими камерами, от высших лиг Европы, Азии и обеих Америк, а также матчи национальных сборных, интересные мировой аудитории. В целом в 2020 году на платформе Wnited будет представлено более 300 прямых трансляций матчей и огромное количество VOD-контента, которые будут доступны на платной и бесплатной основе.

«Развитие женского футбола достигло той поворотной точки, когда он стал крайне интересен как медиа, так и зрителю, и мы считаем, что мы находимся лишь в самом начале кривой роста, – говорит генеральный директор Spring Media Тобиас Осмунд. – В настоящее время мы запускаем потоковую платформу, которая даст зрителю доступ к лучшему в мире контенту, связанному с женским футболом, а благодаря OTT-платформе Red Bee мы, я уверен, сможем обеспечить зрителям наиболее высокое качество просмотра и новые впечатления для болельщиков».

Контент платформы Wnited зритель сможет просматривать бесплатно – перерывами на рекламу, а для желающих получить доступ к расширенной версии без рекламы предусмотрена платная подписка. Служба создана и размещена на базе OTT-платформы под управлением Red Bee, которая обеспечивает высокое качество просмотра на всех типах устройств, глобальное проникновение и возможность передачи прямых потоков с низкой задержкой, отмеченных наградами (CSI Awards 2019).

«Мы рады представившейся нам возможности помочь компании Spring Media запустить платформу Wnited, – говорит генеральный директор Red Bee Стив Найлунд. – Этот проект наглядно демонстрирует то, каким образом наши управляемые OTT-платформы могут и должны быть использованы для обеспечения охвата глобальных аудиторий доступом к высококачественным живым потоковым каналам с низкой задержкой, а также к контенту по запросу, давая зрителю наилучшие возможности для просмотра видео на любом устройстве».

Официальный запуск услуги Wnited намечен на первый квартал 2020 года, когда зритель получит доступ к более чем 300 прямым трансляциям матчей, записей знаковых моментов, ярких шоу и документальных фильмов, показывающих зрителям всего мира женский футбол мирового класса из всех уголков планеты. Две высшие лиги уже дали своё согласие на живую трансляцию своих лучших матчей на платформе Wnited, а ближе ко дню запуска станет известно и о других желающих предоставить для неё свой контент.

Напомним, ранее Английская футбольная ассоциация запустила собственную OTT-платформу.

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