Традиционный путь развития сайта предполагает его первоначальное размещение на виртуальном хостинге с переходом VIP-хостинг, а затем на физический выделенный сервер. На первом этапе ресурсы делятся с другими проектами. Выбор решения актуален, если посещаемость сервиса составляет от 500 до 1000 пользователей в сутки. Отдавать предпочтение VPS стоит после достижения аудитории до не менее 5 000 человек. Физический сервер требуется проектам, где число посетителей превышает 10 000.



Где стоит размещать сервер

Место размещения сервера зависит от типа целевой аудитории. Для русскоязычных пользователей нужно выбирать Россию или Украину. Для англоязычных посетителей подойдут Америка, Германия, Нидерланды, прочие европейские страны. Многие дата-центры из Европы могут предложить сервера в любом из перечисленных государств. Они имеют собственных реселлеров на территории СНГ.

Не стоит выбирать сильно удаленные от пользователей регионы для размещения. Это может привести к возникновению задержек, проблем с оперативным доступом и прочих неприятностей. Ограничения на подбор линии может оказывать тематика проекта. Например, для сайтов казино и букмекеров стоит арендовать сервер в той стране, где их размещение официально разрешается законом.



Что учитывать при аренде

Арендуя выделенный сервер, необходимо учитывать множество моментов. Основные среди них:

стоимость услуг, возможность получения скидок;

скорость сетевого соединения;

доступный месячный объем трафика;

характеристики оборудования;

наличие удаленного доступа к управлению проектами;

качество технической поддержки.

Реальная скорость соединения может отличаться от заявленной в тарифе. Ее снижение возможно в моменты пиковых нагрузок. Эти моменты необходимо выяснить у поставщика услуги. Обычно клиентам предлагается несколько вариантов аренды, ограниченных по объему трафика. Переход оплачивается отдельно. Сумму стоит уточнить заранее, чтобы запланировать будущие расходы. Важно, чтобы на сервере использовались новые жесткие диски с высокими тестовыми показателями.

Провайдер обязан отвечать за надежность их функционирования и бесплатно осуществлять замену в случае поломки. Важное значение для успешного ведения онлайн-проектов имеет удаленный доступ, в том числе на аппаратном уровне. Он позволяет устанавливать собственные ОС, вносить настройки.

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