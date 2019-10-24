Военно-воздушные силы США (ВВС) станут первым клиентом проекта Илона Маска по предоставлению спутникового скоростного интернета Starlink. Компания SpaceX уже тестирует его возможности для дальнейшего пользования военными, пишет TelecomDaily.

Как сообщила президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл, компания занимается испытанием интернета Starlink с целью наладить его дальнейшую корректную работу и обеспечить высокую пропускную способность.

«Мы предлагаем высокую пропускную способность в кабине самолётов ВВС. В настоящий момент наши сотрудники просто тестируют возможности и пытаются выяснить, как организовать всё корректно», — заявила Шотвелл.

Напомним, в мае текущего года SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников Starlink. В конечном итоге группировка должна объединить в себе 12 000 аппаратов.

А на днях Основатель и глава SpaceX Илон Маск впервые воспользовался интернетом Starlink, разместив с его помощью публикацию в Twitter.

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