Полиция провела обыски в офисе файлообменика Share-online.biz, после чего он прекратил работу.

Платформа Share-Online.biz, являющаяся крупнейшим файлообменником в Германии, закрылась после рейдов, прошедших в рамках расследования фактов нарушения авторских прав, сообщает издание TorrentFreak. Расследование было проведено совместно прокуратурой города Кёльн и полицией города Ахен.

Сайт Share-Online.biz был популярной файлообменной платформой, объединяющей несколько сотен серверов, где ежемесячно примерно 10 миллионов пользователей размещали миллионы файлов. Незарегистрированным пользователям разрешалось закачивать на платформу до 1 Гб видео- и музыкального контента, а пользователи премиальных акаунтов могли загружать файлы объёмом до 2 Гб.

16 октября в ряде коммерческих и жилых объектов на территории Нидерландов, во Франции и в Германии были проведены обыски, результатом которых стало выявление «явных свидетельств». Одним из таких объектов стал неназванный дата-центр в Нидерландах, принадлежащий коммерческому провайдеру, на серверах которого предположительно хранился пиратский контент.

Несмотря на то, что по результатам рейдов не было проведено ни одного ареста, стало известно, что трое граждан в возрасте 40, 48 и 54 года подозреваются в администрировании файлообменной платформы и «оказании содействия незаконному коммерческому распространению объектов, защищённых законом об авторском праве».

«Главный подозреваемый в администрировании платформы с 2010 года арендовал у нидерландского провайдера всё более обширные ёмкости на серверах – в последнее время их объёмы достигли двухзначного числа в петабайтах, – говорится в пресс-релизе полиции Аахена. – С апреля 2008 по октябрь 2017 обвиняемый, по нашим подсчётам, мог получить доход в размере более 50 миллионов евро. Расследование продолжается».

В Обществе по расследованию нарушений в сфере авторского права EV (GVU) – организации, наблюдающей за соблюдением норм авторского права, заявили, что с 2017 года направили в Share-Online.biz более восьми миллионов запросов на удаление нелегально размещённого контента. Администраторы сайта вроде бы делали вид, что удаляют контент, однако, вскоре он появлялся на платформе вновь.

В ходе расследования представители GVU сделали несколько пробных загрузок, чтобы убедиться, что на сайте размещён контент, защищённый авторским правом и владельцы ресурса поощряют загрузку. Это и побудило GVU подать жалобу в прокуратуру.

«Эта беспрецедентная процедура была инициирована GVU, сотрудники которой оформили жалобу на провайдеров услуг в 2017 году и с тех пор оказывают поддержку властям, – объясняют в GVU. – Если раньше казалось, что все попытки инициировать уголовное или гражданское расследование не приводят ни к чему, GVU удалось добиться сногсшибательного успеха в интересах своих членов и индустрии в целом».

По информации GVU, файлы, нелегально размещённые на сайте Share-Online, были доступны по ссылкам, размещённым на различных файлообменных форумах, которые в той или иной степени сотрудничали с платформой.

«Впервые операторы файлообменной платформы оказались в центре уголовного расследования, связанного с нарушением авторских прав, поскольку они используют страницы портала и форумы – такие как DDL-Warez, Boerse, Movie-Blog и MyGully, получающие поддержку за счёт партнёрских программ и комиссионных платежей, – говорит управляющий директор GVU Эвелин Руттке. – Расследование против Share-Online.biz является признаком того, что нарушителям законов об авторском праве начинают потихоньку перекрывать кислород».

Согласно законам об авторском праве, действующим в Германии, скачивание пиратских материалов является уголовным преступлением. Нарушителям грозит тюремный срок до трёх лет или штраф. Лицам, виновным в размещении таких материалов, в случае, если они получали от своей деятельности коммерческую выгоду, грозит тюремный срок до пяти лет.

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