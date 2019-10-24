Netflix выпустит облигации на сумму в 2 миллиарда долларов для финансирования производства контента

Компания Netflix, тратящая на производство контента огромные денежные средства (в 2019 году на эти цели выделено 15 миллиардов долларов) решила выпустить дополнительные облигации.

В понедельник, 21 октября, в компании Netflix озвучили планы, связанные с выпуском так называемых бросовых облигаций на общую сумму в примерно 2 миллиарда долларов – в долларах и евро.

По состоянию на 30 сентября обязательства компании Netflix по выпущенным облигациям составляли 12.43 миллиарда долларов – при 10.36 миллиарда в конце 2018 года. Предполагаемый очередной выпуск облигаций станет уже восьмым за последние пять лет случаем, когда компания Netflix выпускает ценные бумаги на сумму в 1 миллиард долларов и выше. В апреле текущего года потоковая платформа выпустила бросовые облигации на сумму в 2.2 миллиарда долларов.

Компания Netflix продолжает тратить миллиарды на производство программ, дабы успешно конкурировать с выходящими на рынок потокового видео новыми игроками – такими как Disney, Apple, WarnerMedia и NBCUniversal. Компании необходимо находить финансовые средства, необходимые для покрытия расходов на производство контента, которые в 2019 году должны составить 15 миллиардов долларов. На прошлой неделе при оглашении результатов своей деятельности за третий квартал 2019 года в компании Netflix сообщили инвесторам о своих планах выпустить дополнительные облигации. Как ожидают в руководстве потоковой компании, по итогам 2019 года её оборот будет отрицательным и составит минус 3.5 миллиарда долларов (при минус 3 миллиардах долларов в прошлом году).

«Благодаря быстро растущей базе доходов и увеличивающейся операционной марже мы сможем получать дополнительные средства на производство контента из наших внутренних резервов, – говорится в послании компании к акционерам от 16 октября. – Поскольку мы медленно движемся в сторону положительного оборота, мы планируем продолжить использовать рынок высокодоходных облигаций для финансирования наших инвестиционных потребностей».

По состоянию на сегодняшний день компания Netflix не выплатила значительную часть своей долгосрочной задолженности. Она выплатила 160.7 миллиона долларов в виде процентных расходов за 3 квартал (около 3.1% от квартальной выручки) – при 108.9 миллиона долларов (2.7% от выручки) в предыдущем году.

В третьем квартале 2019 года компания Netflix сообщила о годовом росте выручки на 31% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, а также заявила о росте среднего показателя дохода на одного клиента (ARPU) на 16.5% на американском рынке. В компании недооценили темпы роста абонентской базы на внутреннем рынке в третьем квартале, но ошибка была не такой явной, как в предыдущем квартале.

Помимо долгосрочных обязательств по облигациям, компания Netflix имеет миллиардные внебалансовые обязательства по расходам на контент, большая часть из которых подлежит выплате в ближайшие три года. По состоянию на 30 сентября 2019 года у компании имелись обязательства по выплате контента на общую сумму в 19.1 миллиарда долларов, включая 10.8 миллиарда долларов, отсутствующих на её балансах, «поскольку они еще не соответствовали критериям признания активов», согласно отчётности компании за квартал, представленной в прошлую пятницу. Согласно информации, озвученной Netflix, в среднем ожидается, что более 90% его лицензированных и оригинальных активов потокового контента будет амортизировано на протяжении четырёх лет после их первого появления на платформе.

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