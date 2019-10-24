В Казахстане запустили коммерческий 5G. Работу сети организовал местный оператор «Казахтелеком» на территории технопарка Astana Hub в Нурсултане, пишет Inbusiness.kz.

Сообщается, что сеть была запущена на основе инфраструктуры операторов «Казахтелеком» и Altel. Связь доступна как для простого пользования (выхода в интернет для населения), так и для кейсов IoT, «умный город» и т.д.

По словам главного инновационного директора «Казахтелекома» Нурлана Мейрманова, в ближайшем будущем оператор займется испытанием сетей 5G в Алматы и Шымкенте. А уже к 2022 году можно ожидать массового развертывания технологии пятого поколения во всем Казахстане.

«Первые споты мы начали в 2019 году разворачивать, я думаю, этот процесс продолжится в 2020 году. Учитывая, что технология 5G все еще находится в стадии стандартизации, я думаю, к массовому разворачиванию мы придем в 2021-2022 году. У нас расчеты ведутся, сейчас мы пишем большую стратегию развертывания сети 5G. Этот документ в течение полугода будет готов», — заявил Мейрманов.

В связи с этим, добавил он, «Казахтелеком» ищет пути сотрудничества с другими операторами Казахстана для совместного развертывания сетей. Как отметил Мейрманов, на данном этапе запуск технологии невозможен без интеграции «в виде единого инфраструктурного оператора».

Напомним, Казахстан входит в десятку стран мира, приступивших к пилотным запускам 5G. Пробные проекты по внедрению сети пятого поколения ведутся в ряде регионов республики, в частности, в Нур-Султане, Алматы, Алматинской области и Шымкенте.

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