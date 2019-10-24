Китайская компания i-Space презентовала первую в стране ракету-носитель многоразового использования Hyperbola-2. Первый ее запуск планируют провести до 2021 года, передает AstroNews.

Согласно данным, 28-метровая Hyperbola-2 может доставлять 1,9 тонны полезного груза на околоземную орбиту. А возможность многоразового использования ракеты снижает ее стоимость на 70%.

Как отметил заместитель гендиректора i-Space по технологиям Дун Яньмин, новая ракета-носитель при своей высокой надежности и относительно малой цене сможет удовлетворить спрос на малые и средние спутники в Китае. Более того, Hyperbola-2 может быть использована и для экстренных запусков.

Конкретную дату запуска ракеты-носителя i-Space не называет. Известно только, что первую отправку в космос планируют осуществить к 2021 году.

Также отмечается, что ранее компания i-Space разработала и успешно запустила другую ракету, получившую название Hyperbola. Она была отправлена в космос в июле текущего года и доставила порядка 300 кг полезной нагрузки на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту.

Напомним, в июле также стало известно, что Китай работает над созданием возвращаемого спутника нового поколения. Китайская академия космических технологий намерена запустить свой аппарат уже в следующем году.

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