Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (БРИКС) совместными усилиями могут создать стриминговый сервис, не уступающий Netflix. Такая мысль прозвучала на встрече министра Бразилии по делам гражданского общества Осмара Терры с представителями министерства культуры КНР и китайской медиакомпанией China Media Group, сообщает Globo.

Как было сказано на встрече, создание такого стримингового сервиса страны пятерки могут осуществить на паритетной основе, совместными усилиями добавляя фильмы и сериалы на платформу, распределив по 20% от всего объема контента на каждую из сторон.

Таким образом каждая страна могла бы продвигать свой контент, реализуя, в том числе, проекты, не нашедшие финансовой поддержки и спроса на местных площадках.

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