Международный видеосервис Amazon Prime Video, начиная с текущего месяца, предлагает к просмотру четырёхсерийную мелодрама «Черный цветок». Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе «Медиа Группы Украина».
«Черный цветок» – сериал, произведенный в 2016 году компанией Fresh Production Group по заказу телеканала «Украина» (входит в холдинг «Медиа Группа Украина»).
Основная сюжетная линия – авария на Чернобыльской АЭС, на фоне которой развернулась огромная любовная история.
Роли в сериале «Черный цветок» исполнили такие актеры, как Иванна Сахно, Виктория Малекторович, Рихард Леперс, Гедиминас Сторпирштис, Виктор Сарайкин и др.
Ирина Черняк, директор департамента продаж контента «Медиа Группы Украина», рассказала, что в ближайшее время на видеоплатформе Amazon появится ещё несколько сериалов, произведённых в Украине по хаказу медиахолдинга. Вместе с тем она отметила, что появление украинского сериала на такой крупной международной платформе, говорит о том, что в Украине производят хороший и качественный контент.
Напомним, ранее «Медиа Группа Украина» заключила сделку о продаже прав на контент собственного производства с польской группой Polcast Television, в состав которой входят такие каналы как Polonia 1, Tele 5, Novela TV.