Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил азербайджанскому оператору Bakcell покупку Vodafone Украина. Таким образом компания получает опосредствованный контроль над украинским оператором, пишет Интерфакс-Украина.

«Сегодня Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО Bakcell на опосредованное приобретение акций компании Preludium, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Это позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом Vodafone», – сообщили в АМКУ.

Напомним, Bakcell подал заявку на приобретение Vodafone в начале месяца. Ранее говорилось о том, что украинского оператора хочет приобрести другая азербайджанская компания — Azercell, однако сам оператор эти данные опроверг.

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