Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания касательно аннулирования лицензии телеканала NewsOne. Регулятор просит прекратить вещание канала из-за зафиксированных в работе вещателя многочисленных нарушений закона, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, дело будет рассматриваться в упрощенном порядке, без привлечения сторон и судебного заседания. Суд примет решение, исходя из имеющихся в деле материалов.

Напомним, в сентябре все члены Нацсовета единогласно проголосовали за аннулирование лицензии NewsOne. В связи с этим регулятор сообщил о намерении обратиться в суд с просьбой о прекращении вещания канала.

По данным членов Нацсовета, телеканал не раз попадал в скандальные ситуации, связанные с нарушением закона об информации. В эфире NewsOne были обнаружены пропагандистские и разжигающие вражду материалы.

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