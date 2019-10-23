Аналитическая компания Telecom Daily отмечает стремительный рост рынка видеосервисов в России — ожидается, что к концу текущего года онлайн-кинотеатрам удастся заработать свыше 21 миллиарда рублей. По данным экспертов, немалую часть их доходов уже сейчас составляют платежи пользователей, пишут Ведомости.

Сообщается, что за первое полугодие 2019 года платежи пользователей составили порядка 70% всех доходов российских видеосервисов — это 7.3 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель увеличился в 1,7 раза. В то же время выручка от рекламы за указанный период не превысила 3,3 млрд руб.

С другой стороны, в текущем году видеосервисам хуже удавалось привлекать новых подписчиков, нежели в прошлом. Если начала 2018 года и до его завершения количество регулярно платящих пользователей онлайн-кинотеатров и сервисов выросло с 4,3 млн человек до 5,5 млн, то по итогам первого полугодия 2019 эта цифра увеличилась всего до 6-6,5 млн.

Несмотря на это, гендиректор сервиса Okko Иван Гродецкий уверен, что спад роста не приведет полному «застою» по части новых подписчиков. По его прогнозу, уже через пять лет количество платных пользователей видеосервисов достигнет 15-20 миллионов.

В то же время в США компания Digital TV Research прогнозирует SVOD-сервисам более 100 миллионов новых подписчиков в ближайшие пять лет. Предполагается, что в 2024 году такие платформы будут иметь порядка 270 миллионов пользователей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.