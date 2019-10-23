Разница между хостингом, выделенным и виртуальным сервером для сайта

Когда вебмастер собирается создавать сайт (личный блог, интернет-магазин, корпоративный или информационный портал и т. д.), у него возникает вопрос, где разместить файлы (текстовые, аудио и видео, базы данных и прочее) в Сети, чтобы доступ к ним был бесперебойным и максимально быстрым. Существует несколько вариантов, каждый из которых имеет свои особенности, плюсы и минусы.

Арендовать место для интернет-ресурса можно на украинском хостинге сайтов CityHost по ссылке https://cityhost.ua/, где представлены предложения в разных ценовых категориях. Рассмотрим их особенности подробно, чтобы вебмастер смог сразу сделать единственный верный выбор.

Виртуальный хостинг

Этот вариант размещения подходит для начинающих вебмастеров, проекты которых не имеют высокой посещаемости. Идеально подходит для сайтов, на которые в сутки заходит до 1-2 тысяч человек. Особенностью хостинга есть то, что на одном сервере размещаются файлы нескольких тысяч пользователей, процессорная мощность, оперативная и общая память делятся одновременно на всех участников.

Стоимость этой услуги минимальная, но никто не дает гарантии бесперебойной работы сайта с высокой посещаемостью. Могут наблюдаться сбои в работе, медленная загрузка данных и прочее. Для небольших проектов качественный виртуальный хостинг CityHost – это идеальный вариант.

Виртуальный сервер VPS/VDS

Данный вариант подразумевает деление сервера на меньшее число виртуальных машин (от десяти до сотни). Отличие от виртуального хостинга состоит в том, что каждому пользователю гарантировано выделяется определенное количество ресурсов, на которые он может рассчитывать. Заказать подходящий тарифный план можно по ссылке https://cityhost.ua/vds/, где представлены варианты с разным объемом памяти и числом ядер CPU. Среди прочих преимуществ VDS отметим следующие:

Возможность установки программного обеспечения под определенный проект. Доступны операционные системы Ubuntu, CentOS, Fedora, Debian, Elastix, разные пакеты и библиотеки.

Полная автономность, возможность перезагрузки сервера, root-доступ.

Неограниченное число доменов плюс безлимитный трафик.

Удобная интуитивно понятная панель управления.

VPS-сервер – это оптимальный выбор для крупных проектов с посещаемостью до 20-30 тысяч человек в сутки.

Выделенный сервер

Этот вариант предназначен для интернет-проектов, которые требуют особых параметров производительности и безопасности. Пользователю предоставляется отдельный сервер, мощности которой он использует по собственному усмотрению. Есть возможность настройки, выбор конфигурации и программной среды. Стоит аренда дорого, поэтому ее следует заказывать для сетки сайтов или одного ресурса с общей посещаемостью от 30-50 тысяч человек в сутки.

Выбирайте подходящий вариант размещения сайта с учетом планируемой посещаемости и требований, но помните, что всегда можно сменить тариф на более дешевый или дорогой.

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