Онлайн-кинотеатр ivi покажет зрителям Российскую премьер-лигу, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Видеосервис выкупил права на показ матчей у «Газпром-медиа» (ГПМ), передает Коммерсантъ.

Сообщается, что в рамках сделки ivi также получит право на трансляцию в интернете спортивных и развлекательных каналов ГПМ. Таким образом онлайн-кинотеатр планирует расширить аудиторию.

«Газпром-медиа» в свою очередь видит другую выгоду в этой сделке — холдинг рассчитывает увеличить доходы от «спортивных» прав. Как напомнил гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша, ГПМ имеет сильных конкурентов, владеющих правами на показ спортивных событий. В связи с этим холдингу необходимо как можно скорее улучшить монетизацию «спортивных» прав, чтоб не остаться в аутсайдерах.

Напомним, по данным Европейской аудиовизуальной обсерватории, онлайн-кинотеатр ivi наряду с Amazone и Netflix находится в тройке лидеров крупнейших покупателей фильмов, произведенных в Европе.

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