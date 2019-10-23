Основатель и глава SpaceX Илон Маск впервые воспользовался интернетом Starlink. Он опубликовал твит, в котором заявил, что сделал это при помощи одного из спутников Starlink, передает Лига.Tech.

Вслед за этим сообщением Маск отправил следующее. «Вау, это работает!», — написал глава SpaceX.

Напомним, в мае текущего года SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников Starlink. В конечном итоге группировка должна объединить в себе 12 000 аппаратов.

Более того, в текущем месяце компания обратилась в Федеральную комиссию по связи США с целью получить разрешение на запуск дополнительных 30 тысяч спутников Starlink. Однако ученые опасаются, что это усугубит ситуацию с загрязнением орбиты.

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