Федеральный союз Немецкой промышленности выступил с предложением построить в Германии космодром. Правительство республики рассматривает целесообразность такого строительства, передает ресурс Дни24.

Согласно данным, возведение собственного космодрома на территории страны поможет Германии стать независимой в вопросах запусков спутников и освоения космоса. Тем более, уровень развития космической отрасли в республике достаточно высокий.

Союз промышленности уже даже присмотрел наиболее пригодные для строительства объекта территории — земли Мекленбург-Передняя Померания и Нижняя Саксония.

На сегодняшний день вопрос о строительстве космодрома находится на рассмотрении правительства. Детальное изучение инициативы было возложено на министерство экономики Германии.

Отмечается, что в случае одобрения идеи правительством только на первый этап строительства уйдет, по меньшей мере, 50 миллионов евро. И то, если за основу будущего сооружения возьмут уже существующий в Нижней Саксонии аэропорт Нордхольц.

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