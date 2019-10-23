Во время фестиваля «Rock in Rio» бразильская медиакомпания Grupo Globo провела первый на территории Бразилии полевой тест технологии 5G-вещания. Для проведения испытаний было использовано оборудование производства компании Rohde & Schwarz.

Крупнейшая в Бразилии и в Латинской Америке в целом телевизионная сеть Globo недавно провела совместно с компанией Rohde & Schwarz полевой тест технологии 5G вещания. В конце сентября в Рио проходил Рок-фестиваль, и компания провела трансляции с мероприятия в стандарте 4K с использованием новой технологии.

Компания Rohde & Schwarz – производитель электроники из Баварии, которая своими технологическими решениями поддерживает проект 5G TODAY в Германии, предоставила для проведения теста передатчик R&S TMU9evo и компонент сети R&S BSCC. Целью теста была проверка технологии передачи сигнала на работоспособность в условиях реального рынка.

Подобно проекту 5G TODAY, который реализуется в Баварии, проводимый в Бразилии полевой тест должен обеспечить продолжение активного обсуждения возможностей практического развития телевизионного вещания с использованием растущих возможностей среды сетей 5G. Прошлым летом китайская делегация посетила Мюнхен, где ознакомилась с ходом реализации проекта 5G TODAY, после чего Китай заказал вещательное оборудование производства компании Rohde & Schwarz для проведения полевых тестов у себя в стране.

Проект 5G TODAY, реализуемый с 2017 года, финансируется Баварским исследовательским фондом (BFS). В рамках исследовательского проекта компании-партнёры – Institut für Rundfunktechnik (IRT), Kathrein и Rohde & Schwarz, а также ассоциированные партнёры – компании Bayerischer Rundfunk и Telefónica Deutschland – совместно изучают возможные решения для организации вещания, основанного на технологии связи будущего – 5G.

Компания Rohde & Schwarz, являющаяся производителем передатчиков, на протяжении уже многих лет выступает одним из основных локомотивов разработки систем вещания в сетях 5G. Благодаря использованию данной новаторской концепции вещатели смогут доставлять контент для различных приложений в режиме прямого вещания на огромные территории, покрытые сетями 5G. Это даст им немало преимуществ на быстро меняющемся рынке – в частности, возможность передачи видео высокого качества при низкой задержке сигнала, с высокой рентабельностью и возможностью охвата больших территорий.

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