Азербайджан запустил цифровое радиовещание в стандарте DAB+

В Азербайджане успешно завершено тестовое радиовещание в стандарте DAB+. Тесты цифрового радио проводились с 26 августа текущего года и в настоящее время оно транслируется параллельно аналоговому FM-вещанию.

В соответствии с Планом действий на 2019 год, разработанным и утверждённым Министерством транспорта, связи и высоких технологий Республики Азербайджан, в стране впервые начато радиовещание в цифровом стандарте DAB+ (цифровое звуковое вещание). Непосредственным осуществлением вещания на территорию города Баку и полуострова Абшерон занимается Производственное объединение «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь».

На передающем центре Бакинская телевышка смонтирована базовая станция на основе оборудования производства компании İTEL, а также установлен и введён в эксплуатацию цифровой передатчик производства итальянской компании SYES мощностью 1 кВт и антенно-фидерная система в конфигурации 1х6. Данное оборудование обеспечивает трансляцию пакета из 12 радиопрограмм (Азербайджанское радио, İctimai FM, Araz FM, Radio Antenn, Lider FM, Space FM, Media FM, Xəzər FM, компании Radio Qrup, Avto Radio FM, Asan FM, Azad Azərbaycan FM) на частоте 218.6 МГц (канал 11B) на территорию города Баку и Абшеронского полуострова.

Программы цифрового радио транслируются в стереофоническом режиме, обеспечивая качество, превосходящее качество аналоговых трансляций в FM-диапазоне. Также, подобно цифровому телевизионному вещанию, цифровое радио по технологии DAB+ позволяет передавать несколько радиопрограмм в одном пакете на одной частоте. А это означает экономию электроэнергии, а кроме того – возможность более качественного приёма сигнала.

Разработка стандарта цифрового радиовещания, который должен был дать вещателям возможности перехода от аналога к цифре, была начата в 1988 году, после чего были проведены тесты в США, Канаде и ряде стран Европы. По результатам этих тестов на WARC-92 был утверждён стандарт DAB (Digital Audio Broadcasting, Цифровое аудио вещание)

С 1995 года радиовещание в цифре было запущено в Норвегии, с 1996 – в Швеции и в Великобритании, с 1997 – в Швеции, с 2013 – в Польше, а в 2018 – в Киеве.

В декабре 2017 года Норвегия стала первой страной в мире, которая полностью отказалась от практики аналогового радиовещания на общенациональном уровне в пользу цифрового вещания в стандарте DAB +.

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