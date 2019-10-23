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Азербайджан запустил цифровое радиовещание в стандарте DAB+

В Азербайджане успешно завершено тестовое радиовещание в стандарте DAB+. Тесты цифрового радио проводились с 26 августа текущего года и в настоящее время оно транслируется параллельно аналоговому FM-вещанию.

В соответствии с Планом действий на 2019 год, разработанным и утверждённым Министерством транспорта, связи и высоких технологий Республики Азербайджан, в стране впервые начато радиовещание в цифровом стандарте DAB+ (цифровое звуковое вещание). Непосредственным осуществлением вещания на территорию города Баку и полуострова Абшерон занимается Производственное объединение «Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь».

На передающем центре Бакинская телевышка смонтирована базовая станция на основе оборудования производства компании İTEL, а также установлен и введён в эксплуатацию цифровой передатчик производства итальянской компании SYES мощностью 1 кВт и антенно-фидерная система в конфигурации 1х6. Данное оборудование обеспечивает трансляцию пакета из 12 радиопрограмм (Азербайджанское радио, İctimai FM, Araz FM, Radio Antenn, Lider FM, Space FM, Media FM, Xəzər FM, компании Radio Qrup, Avto Radio FM, Asan FM, Azad Azərbaycan FM) на частоте 218.6 МГц (канал 11B) на территорию города Баку и Абшеронского полуострова.

Программы цифрового радио транслируются в стереофоническом режиме, обеспечивая качество, превосходящее качество аналоговых трансляций в FM-диапазоне. Также, подобно цифровому телевизионному вещанию, цифровое радио по технологии DAB+ позволяет передавать несколько радиопрограмм в одном пакете на одной частоте. А это означает экономию электроэнергии, а кроме того – возможность более качественного приёма сигнала.

Разработка стандарта цифрового радиовещания, который должен был дать вещателям возможности перехода от аналога к цифре, была начата в 1988 году, после чего были проведены тесты в США, Канаде и ряде стран Европы. По результатам этих тестов на WARC-92 был утверждён стандарт DAB (Digital Audio Broadcasting, Цифровое аудио вещание)

С 1995 года радиовещание в цифре было запущено в Норвегии, с 1996 – в Швеции и в Великобритании, с 1997 – в Швеции, с 2013 – в Польше, а в 2018 – в Киеве.

В декабре 2017 года Норвегия стала первой страной в мире, которая полностью отказалась от практики аналогового радиовещания на общенациональном уровне в пользу цифрового вещания в стандарте DAB +.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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