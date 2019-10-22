Восстановление данных с помощью EaseUS Data Recovery Wizard

Наш компьютер хранит много полезной и важной информации, среди которых есть документы, курсовые и дипломные работы, проекты, визуализации, семейные фотографии и видео-архивы. К сожалению эти данные не защищены на все 100%, этого не пообещает ни один производитель техники. Часто происходит так, что в случае вирусной или хакерской атаки, зависания, перезагрузки, ошибочного форматирования, неверных действий самого пользователя происходит несанкционированный сбой и часть данных пропадает без вести.

В этой статье мы расскажем как бесплатно восстановить удалённые данные воспользовавшись программой EaseUS Data Recovery Wizard Free.

Что за программа?

Data Recovery Wizard — это мастер восстановления удалённой информации, которому под силу восстановить более 1000 видов и типов файлов. С помощью данного ПО можно бесплатно вернуть утерянные данные на компьютере, ноутбуке, лэптопе, жёстком диске, внешнем диске, флеш-карте, SSD, SD-карте, micro SD, цифровой камере, видеокамере, MP3 — плеере, видео-проигрывателе, диктофоне, RAID, Zip drive, pen drive и т. д.

Где взять? Как установить?

Скачать Data Recovery Wizard Free бесплатно можно на официальном сайте разработчика EaseUS. Для установки ПО подойдёт стационарный или портативный компьютер на базе операционной системы Windows или MacOS. Минимальное свободное дисковое пространство, которое потребует система — не менее 32 Мб памяти. Со скачиванием, распаковкой и установкой не должно возникнуть проблем, всё стандартно и автоматизировано. Интерфейс доступен на многих языках, включая русский.

Запуск и пошаговая инструкция

Шаг 1. При первом запуске Data Recovery Wizard выберите место хранения удалённого файла на диске компьютера. Если информация хранилась на портативном накопителе (флешке, камере, диктофоне), используйте для подключения USB-порт. Запустите поиск. Все дисковые разделы будут выглядеть, как мы привыкли в папке «Мой компьютер».

Шаг 2. Вторым этапом будет сканирование компьютер или выбранного девайса. Данный процесс можно остановить и продолжить в любое удобное для вас время. Результаты сканирования будут выведены на дисплей. Для быстрого поиска можно отфильтровать найденное по типу. Например для поиска фотографии отметьте в фильтре графику. Также можно предварительно посмотреть изображение в окошке справа, просмотреть видео, прослушать музыку и т. д. Эта функция помогает определить тот файл, который действительно нужно восстановить.

Шаг 3. Подтвердите восстановление выбранного файла, и дождитесь окончания.

Благодаря EaseUS Data Recovery Wizard можно с лёгкостью вернуть всё на свои места. Для этого совсем не нужно обладать знаниями программиста или обращаться к компьютерному мастеру. Экономьте своё время и деньги благодаря полезным программам и приложениям.

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