24 октября в Киеве состоится одно из самых долгожданных событий на украинском рынке связи – крупнейшая всеукраинская конференция Ukraine High-Rise xPON. Организатор мероприятия – компания DeepNet Ukraine.
DeepNet Ukraine, официальный представитель в Украине крупнейшего производителя PON-оборудования C-Data, приглашает участников телеком-рынка принять участие в масштабной конференции Ukraine High-Rise xPON, хедлайнерами которой станут глава компании C-Data Cui Yunliang и руководитель отдела продаж Zhuang Pan.
Посетители конференции смогут получить ответы на самые сложные вопросы, с которыми сталкиваются операторы при строительстве PON-сетей.
О ЧЁМ БУДУТ ГОВОРИТЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ?
- схемы расчетов для разной этажности домов;
- борьба за «чистую» линию и переход на «зеленку»;
- E/G-PON..10G-PON..100G-PON: строим один раз – и надолго;
- апгрейд ONU 1GE+POE и зона ответственности провайдера;
- тотальный Visual monitoring xPON EMS;
- высокая квалификация монтажника: нужна ли она для обслуживания сети (спойлер: нет!).
НА КОНФЕРЕНЦИИ ОБЪЯСНЯТ, КАК УПРОСТИТЬ:
- резервирование линии PON к многоэтажке и ТТХ оборудования;
- LC фаст-коннектор и его ТТХ;
- установку сплиттер-бокс антивора (везде поместится);
- ONU LC/FC/ST — заказчик прав всегда?
И, разумеется, спикеры конференции расскажут о долгожданном B2b PON – 10G ONU!
ЧТО ЕЩЁ БУДЕТ В РАМКАХ UKRAINE HIGH-RISE xPON?
Посетителей и участников Ukraine High-Rise xPON ждут стенды с оборудованием «Могу всё потестить», нетворкинг и мастер-классы от профильных специалистов, производителей и экспертов в области международного рынка связи, возможность задать им различные вопросы, обсудить и найти решение реальной проблемы, провести дискуссию и обменяться опытом с коллегами.
Кроме того в ходе мероприятия состоится украино-китайский турнир по настольному теннису с участием команды C-Data. Главный приз – комплект PON.
Участие в конференции Ukraine High-Rise xPON абсолютно бесплатное! Место проведения: Pochayna Event Hall, Киев, проспект Степана Бандери, 23. Время – с 10:00 до 18:00.