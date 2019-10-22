24 октября в Киеве состоится одно из самых долгожданных событий на украинском рынке связи – крупнейшая всеукраинская конференция Ukraine High-Rise xPON. Организатор мероприятия – компания DeepNet Ukraine.

DeepNet Ukraine, официальный представитель в Украине крупнейшего производителя PON-оборудования C-Data, приглашает участников телеком-рынка принять участие в масштабной конференции Ukraine High-Rise xPON, хедлайнерами которой станут глава компании C-Data Cui Yunliang и руководитель отдела продаж Zhuang Pan.

Посетители конференции смогут получить ответы на самые сложные вопросы, с которыми сталкиваются операторы при строительстве PON-сетей.

О ЧЁМ БУДУТ ГОВОРИТЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ?

схемы расчетов для разной этажности домов;

борьба за «чистую» линию и переход на «зеленку»;

E/G-PON..10G-PON..100G-PON: строим один раз – и надолго;

апгрейд ONU 1GE+POE и зона ответственности провайдера;

тотальный Visual monitoring xPON EMS;

высокая квалификация монтажника: нужна ли она для обслуживания сети (спойлер: нет!).

НА КОНФЕРЕНЦИИ ОБЪЯСНЯТ, КАК УПРОСТИТЬ:

резервирование линии PON к многоэтажке и ТТХ оборудования;

LC фаст-коннектор и его ТТХ;

установку сплиттер-бокс антивора (везде поместится);

ONU LC/FC/ST — заказчик прав всегда?

И, разумеется, спикеры конференции расскажут о долгожданном B2b PON – 10G ONU!

ЧТО ЕЩЁ БУДЕТ В РАМКАХ UKRAINE HIGH-RISE xPON?

Посетителей и участников Ukraine High-Rise xPON ждут стенды с оборудованием «Могу всё потестить», нетворкинг и мастер-классы от профильных специалистов, производителей и экспертов в области международного рынка связи, возможность задать им различные вопросы, обсудить и найти решение реальной проблемы, провести дискуссию и обменяться опытом с коллегами.

Кроме того в ходе мероприятия состоится украино-китайский турнир по настольному теннису с участием команды C-Data. Главный приз – комплект PON.

Участие в конференции Ukraine High-Rise xPON абсолютно бесплатное! Место проведения: Pochayna Event Hall, Киев, проспект Степана Бандери, 23. Время – с 10:00 до 18:00.

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