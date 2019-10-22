Недавно лондонский суд вынес уникальное решение. Был осуждён местный ритейлер за продажу тюнеров (set-top box), настройки которых открывали доступ к краденому контенту. Обвинителем выступила английская футбольная Премьер-лига. Претензии к ритейлеру, 39-летнему Амару аль-Силави, вызвали тюнера в его магазине, настроенные на пиратский сервис BeoutQ (Саудовская Аравия), ворующий спортивный контент.

Пиратские сет-топ-боксы привлекательны для зрителя: всего за небольшую часть от обычной стоимости они открывают доступ к самым разным каналам, в том числе и к футбольным трансляциям.

Но если ранее приговор могли получить владельцы пиратского сайта или организаторы незаконного IPTV-сервиса, то в этот раз был осужден обычный магазин. Приговор был мягкий — 300 часов общественных работ и оплата судебных издержек истца — Премьер-лиги. Это не идёт в сравнение с другими “пиратскими” приговорами организаторам и соучастникам, когда подсудимые получали по 4-5 лет тюрьмы. Однако прецедент ясен — суд трактует продажу устройств, дающих доступ к неавторизированной трансляции контента, как соучастие в нарушении прав интеллектуальной собственности. Ситуация с BeoutQ была настолько острой, что крупный закупщик спортивных прав, BeIN Media Group с главным офисом в Катаре — объявил, что права на футбольные трансляции де-факто больше не являются эксклюзивными.

В Украине этот канал нелегального распространения контента, конечно же, тоже существует. Небольшие устройства по цене от 500 до 2000 гривен на Android продаются во многих магазинах, и нередко на них предустановлены пиратские приложения.

Украинские правообладатели также борются с этим видом воровства контента. На данный момент по заявлениям телегрупп StarLightMedia (телеканалы СТБ, Новый, ICTV, M1, M2, ОЦЕ) и 1+1 media (телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бигуди, УНИАН ТВ) открыто 7 уголовных производств, направленных на продавцов set-top box.

“Очень важно понимать, что мы не имеем ничего против продажи set-top box в том виде, в котором они поставляются от производителя. Нарушение закона происходит в момент установки ПО, дающего доступ к пиратскому контенту, — делится позицией телегруппы StarLightMedia Дмитрий Лёвин. На данный момент по заявлениям телегруппы проведено 4 обыска, изъято оборудование. Проведено несколько технических и экономических экспертиз. “Далее мы можем ожидать вручение подозрений. Главная цель на ближайшее время — доведение до суда этих уголовных производств”.

Телегруппа 1+1 media также работает с пиратскими тюнерами: «1+1 media уже не один год проводит мониторинг рынка розничных продаж set-top-box, так называемых Smart Box TV или “коробочек”. На сегодня мы направили сотни претензий продавцам сет-топ-боксов с требованиями прекратить продажи девайсов с установленными на них незаконными приложениями».

В 1+1 media рассказали, что медиагруппа совместно со StarLightMedia инициировала уже 7 уголовных производств в отношении продавцов, которые реализуют сет-топ-боксы с уже установленными пиратскими приложениями. Дела открыты по всей территории Украины, в частности в Киеве, Чернигове, Луцке, Николаеве, Одессе и Хмельницком. По трем из них сотрудниками Департамента киберполиции Национальной полиции Украины уже проведен ряд санкционированных обысков. На данный момент проводятся экспертизы, после которых фигурантам дел (продавцам “коробочек”) будут оглашены подозрения в преступлениях, предусмотренных ст. 176 и 361 Уголовного кодекса Украины.

Мы обратились за комментарием на эту тему к двум крупным ритейл-сетям — “Эпицентр” и Comfy. Нас интересовало, контролируют ли они настройки продающихся у них сет-топ-боксов, и есть ли в их контрактах с поставщиками пункты о нарушении прав интеллектуальной собственности. К сожалению, пресс-офис Comfy отказался комментировать эту тему, а пиар-служба “Эпицентра” сослалась на отсутствие руководителя профильного отдела.

По материалам DigitalTVeurope.com, TorrentFreak.com

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