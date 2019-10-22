Правообладатели добились отключения стримингового плеера Moonwalk.cc, который использовали пиратские видеосервисы рунета и уанета

Нидерландский антипиратский фонд BREIN добился отключения серверов, на которых размещался стриминговый плеер Moonwalk.cc, использовавшийся большинством пиратских ресурсов в рунете и уанете. В рамках данной акции BREIN сотрудничал с Ассоциацией киноиндустрии (MPA – Motion Picture Association) и Альянсом творчества и развлечений (ACE – Alliance for Creativity and Entertainment), международной зонтичной организацией, борющейся с пиратством в индустрии развлечений.

По решению суда владельцы серверов были вынуждены прекратить сотрудничество с Moonwalk. В случае отказа хостеры должны были бы платить штраф в размере 10 000 евро в день.

Вместе с тем сообщается, что Moonwalk это не только плеер, а также библиотека медиаконтента, в которой насчитывалось около 26 000 фильмов и 10 000 телевизионных сериалов. При этом, как сообщается, данная библиотека непрерывно пополнялась.

По информации BREIN, на топ-50 нелегальных порталов, использующих плеер Moonwalk, приходилось 90 миллионов уникальных пользователей в месяц, что составляло 395 миллионов посещений в месяц.

В настоящее время на сайте Moonwalk говорится, что работа плеера прекращена навсегда.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.