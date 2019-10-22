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LTE
Телекоммуникационные операторы Vodafone и Киевстар увеличили териториию, на которой оказываются услуги связи четвёртого поколения (4G).

По сообщению пресс-службы Киевстар, компания подключила к 4G ещё 50 населенных пунктов в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Хмельницкой областях. Благодаря этому абоненты смогут воспользоваться скоростным мобильным интернетом по технологии LTE. В числе таких населенных пунктов – Турбов, Перегонское, Белогорье, Гнездичев, Изяслав и др.

Сегодня сеть 4G Киевстар работает в 6867 населенных пунктах, из них 90% расположены в сельской местности. Общее количество жителей на территории доступности 4G связи – свыше 29 млн человек или 70% населения Украины.

В пресс-центре Vodafone также заявили, что ещё 220 тысяч украинцев получили доступ к 4G. Оператор расширил свою 4G сеть в 20 областях Украины. Доступ к скоростному интернету получили жители 70 населенных пунктов. В частности, за последние полтора месяца покрытие скоростного мобильного интернета обеспечено в населенных пунктах следующих областей:

  • Полтавская: Жуки, Красногоровка, Сенча, Лохвица, Еристовка, Сагайдак
  • Киевская: Подснежники, Великая Каратуль, Песковка, Димитров, Путровка, Глебовка, Рожны, Феневичи
  • Запорожская: Новоконстантиновка, Днепровка, Камыш-Заря, Менчикуры, Трояны
  • Львовская: Скнилов, Грушев, Старое Село, Старый Самбор
  • Сумская: Бурынь
  • Одесская: Хлебодарское, Доброслав
  • Тернопольская: Зарваница
  • Харьковская: Сахновщина, Кругляковка, Зачепиловка, Краснопавловка, Русская Лозовая, Студенок, Близнюки, Шевченково, Березовка, Донец, Новопокровка, Барвенково, Золочев, Ольховка, Приколотное
  • Донецка: Камышеватое, Селидово, Щурово, Новодонецкое, Новогродовка, Родинское
  • Черниговская: Равнополье, Козелец
  • Волынская: Шклинь
  • Днепропетровска: Ивановка, Великомихайловка, Новоселовка
  • Николаевская: Пересадовка
  • Ивано-Франковская: Старые Кривотулы, Олеево-Королевка
  • Кировоградская Тарасовка
  • Черновицкая: Мигово, Ванчиковцы, Черновка, Дубовцы, Бояны
  • Закарпатская: Буштыно
  • Житомирская: Лысовка, Морозовка, Слобода-Селец
  • Винницкая: Гуменное, Крыжополь
  • Черкасская: Бужанка

На сегодняшний день более 62% жителей Украины получили доступ к 4G Vodafone. География покрытия LTE-интернета включает в себя 24 области Украины.

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