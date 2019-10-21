Национальный оператор эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» закодировал транспортный спутниковый сигнал (Multistream T2-MI). Осуществление этого критически важного для индустрии шага состоялось в рамках проекта кодирования спутникового сигнала, полная реализация которого состоится в январе 2020 года.

По информации пресс-службы 1+1 media, для кодирования спутникового сигнала используется система условного доступа «IRDETO», в соответствии с соглашением, подписание которого было анонсировано в июле.

В пресс-службе «Зеонбуд» также подтверждают, что сигнал спутниковой связи, который размещен на спутнике Astra 4A (4,8 гр.в.д.) и с помощью которого оператор осуществляет доставку телевизионного сигнала телеканалов от своей главной станции до более чем 140 станций наземного эфирного вещания, отныне транслируется в закодированном виде.

Для его корректного приема и последующей ретрансляции приемное спутниковое оборудование наземных передающих станций трех цифровых мультиплексов (МХ-1,2,3) уже укомплектовано устройствами декодирования спутникового сигнала, которые обеспечивают полную защиту от незаконного доступа и просмотра.

В то же время, телезрители, которые принимают сигнал цифровой сети Т2 с эфира, будут и в дальнейшем иметь возможность бесплатного просмотра телепрограмм в открытом, незакодированный виде.

Следующим шагом в проекте кодирования спутникового сигнала станет интенсивная информационная кампания и кратковременные маятниковые отключения сигнала спутникового телевидения, которые начнутся с 4 ноября. Цель отключений — еще раз обратить внимание абонентов спутника на факт неотвратимости кодирования сигнала, а также напомнить абонентам о том, чтобы они заранее спланировали семейный бюджет и приобрели или заменили свои спутниковые приемники (декодеры спутникового сигнала) на сертифицированные приемники с поддержкой системы кодирования «VERIMATRIX», которые будут распространяться в розничных сетях под торговой маркой «УТБ».

Кроме того абонент спутникового приема может выбрать другие современные способы приема и просмотра телевизионных каналов: эфирное вещание (Т2), кабельное ОТТ или IPTV телевидение.

«Наша медиагруппа рада, что столь долгожданный шаг наконец состоялся. Это действительно выдающееся событие, которое ждала вся индустрия в течение нескольких лет. Мы приветствуем соблюдения «Зеонбудом» определенных рынком сроков кодирования, ведь только благодаря совместным и унифицированным действиям всех участников мы можем эффективно развивать рынок платного телевидения в Украине», − прокомментировал Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.

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