Украинское радио является, по сути, старейшей радиостанцией нашей страны – его история, как известно, началась 16 ноября 1924 года. На протяжении без малого сто лет своего существования данная радиостанция претерпела немало изменений – структурных, технических и качественных, однако, продолжала выполнять свою миссию по донесению до слушателя информационного и развлекательного контента. Её позывные и слова «Говорить Київ!» символизировали само понятие РАДИО для нескольких поколений слушателей. А запущенная в апреле 1965 года вторая программа Украинского радио – «Промінь» – зажгла немало звёзд украинской эстрады.

До начала 90-х Украинское радио практически не имело конкурентов на «внутреннем» радиорынке Украины. Если не считать, конечно, транслировавшихся из Москвы программ тогдашнего Всесоюзного радио, с которым Украинское радио в те годы работало в «единой упряжке» Гостелерадио СССР. С обретением Украиной независимости в 1991 году для Украинского радио, с одной стороны, началась новая эпоха. Вместе со всей страной радиостанция обрела самостоятельность, став её официальным голосом в эфире. К двум ранее существовавшим программам с 1992 года добавилась третья – культурологическое «Радио Муз», впоследствии переименованное в «Радио Культура». Сотрудники радиокомпании получили большую свободу творчества, рухнули многие запреты и ограничения.

Однако, одновременно с этим, Украинское радио постепенно начало сдавать свои позиции, уступая место на рынке более проворным коммерческим вещателям, получавшим всё большую поддержку со стороны финансово-промышленных групп. Которым Украинское радио начало проигрывать как в плане качества (по причине отсутствия необходимого финансирования и чёткой стратегии развития), так и в плане доступности.

Упустив в первой половине 90-х начало «FM-бума», связанного с освоением тогда нового для нашей стороны верхнего поддиапазона ультракоротких волн, Украинское радио долгое время полагалось на старую, построенную ещё в советские времена сеть передатчиков, работающих в диапазонах коротких, длинных, средних волн и нижнем поддиапазоне УКВ, а также на сеть проводного вещания. Однако, несмотря на то, что данные сети в своё время строились достаточно грамотно, согласно чёткому плану, с учётом рельефа местности, законов распространения радиоволн и прочих факторов, уже к середине 90-х они начали морально и физически устаревать, а к началу 2000-х – попросту разваливаться. Старые, энергоёмкие, ламповые передатчики выходили из строя, проводные сети разрушала природная стихия и охотники за цветными металлами. Да и парк имеющейся на руках у населения приёмной аппаратуры, «заточенной» для работы с этими технологиями, неумолимо сокращался. Рынок всё больше и больше заполнялся импортными радиоприёмниками, значительная часть которых была рассчитана на приём радиопрограмм в одном лишь верхнем диапазоне УКВ ЧМ (87.5-108.0 МГц) – диапазоне FM, который становился всё более и более востребованным у вещателей коммерческих, и где для государственного вещания просто не оставалось частот. В особенности – в крупных, коммерчески привлекательных городах.

На протяжении многих лет Украинскому радио в этом – наиболее популярном среди слушателей диапазоне доставались лишь «крохи с барского стола». В итоге по состоянию на 2014 год весь частотный ресурс Украинского радио в FM-диапазоне был ограничен одной – чудом полученной – FM-частотой в Киеве, несколькими FM-частотами в Волынской области, рядом частот в небольших городках и посёлках на южном берегу Крыма (куда коммерческий вещатель особо не стремился в силу «туристической сезонности» рынка), а также отдельными частотами в отдельных райцентрах (главным образом, Винницкой, Одесской и Полтавской области), которые радиокомпания получила в «аварийном порядке» для компенсации разрушенных природной стихией проводных сетей. При этом вещание в диапазонах коротких и длинных волн было давно свёрнуто, а от вещания в диапазоне средних волн оставалось лишь несколько рабочих передатчиков, которые месяцами безмолвствовали по причине недофинансирования.

В итоге эфирное пространство радиокомпании сжалось, как шагреневая кожа, до также полуразрушенной сети в нижнем УКВ-диапазоне (построенной, главным образом, на основе энергоёмких ламповых передатчиков типа «Дождь» и «Мед»), и такой же полуразрушенной сети проводного вещания (число абонентов которой неуклонно падает – по последним данным, сегодня количество домохозяйств, пользующихся услугами проводного радио упало до отметки ниже 300 тысяч). При количество приёмников нижнего диапазона, и устройств, принимающих радиопрограммы по проводам, неумолимо уменьшалось день ото дня, да и число населённых пунктов, где слушатель мог принимать все три программы Украинского радио, можно было пересчитать на пальцах одной руки. Разумеется, был ещё спутник и Интернет, но эти технологии были доступны далеко не каждому.

Таким образом, из мощного, авторитетного СМИ, Украинское радио постепенно начинало превращаться в «радио для пенсионеров», которые продолжали хранить верность «кухонному брехунцу» (как называли в народе приёмники проводного радио), а также продолжали эксплуатировать старые приёмники с «советским» УКВ-диапазоном, и наиболее верных фанатов, которые помнили времена былого величия радио «Промінь» – с хит-парадом украинской музыки «12-2», шоу «Гарячий компот», интеллектуальной викториной «Пан або пропав» и целой плеядой ведущих-звёзд. Ну и, собственно, для тех, кто искал в эфире тот контент, который напрочь отсутствовал в эфире коммерческих «эфемок», но звучал на волнах программ Украинского радио. Впрочем, и эти две, последние категории слушателей, регулярно обрывали все возможные линии связи Украинского радио с наиболее насущным вопросом: когда, наконец, мы сможем слушать вас в FM-диапазоне и в нормальном качестве?

Ответа на этот вопрос не было. Боле того, он интересовал и самих ведущих, и руководство Украинского радио, которое где-то с середины 2000-х (после того, как стало понятно, что потенциал «нижнего» УКВ окончательно иссяк) регулярно подавалось на все возможные конкурсы на FM-частоты. Чтобы в большинстве случаев получать отказы. Мол, частот нет, частотный ресурс исчерпан. Либо же – если частота уходила к коммерческому вещателю – совет «вначале обеспечить наполнение эфира качественным контентом» или сетования на то, что, мол, компания всё равно не имеет средств на использование вписанного в лицензии частного ресурса в других диапазонах. Мол, «вначале запустите то, что есть, а тогда…». Впрочем, тратить и без того скудные финансовые ресурсы на модернизацию и перезапуск уже фактически бесполезной сети в нижнем диапазоне компании не было резона – зачем тратить силы и средства на то, что практически не востребовано и рано или поздно вообще прекратит существование?

Ситуация начала меняться к лучшему лишь после 2014 года – с приходом нового состава Нацсовета, который назвал вопрос развития сетей Украинского радио одной из своих приоритетных задач. Да и само Украинское радио вскоре стало частью системы Общественного вещания Украины – Национальной общественной телерадиокомпании Украины. В состав которой вошли также областные государственные телерадиокомпании, многие из которых в своё время получили частоты в FM-диапазоне для запуска местных – областных – радиостанций. В результате реорганизации большая часть этих частот была передана для трансляции общенациональных каналов Общественного вещания – главным образом, первого (получившего название UA:Українське радіо). Возможность сохранить собственное эфирное радиовещание в FM-диапазоне сохранили за собой лишь Донецкий и Луганский филиалы НОТУ (в связи с необходимостью более оперативно и развёрнуто информировать население о событиях, происходящих в зоне проведения ООС), а также Закарпатский филиал – в силу сложности и специфики этого приграничного региона, в котором проживает несколько национальных меньшинств и субэтносов).

Таким образом, за счёт частотного ресурса, ранее использовавшегося областными государственными вещателями, и ряда вновь просчитанных частот буквально за год была построена полноценная радиосеть канала UA:Українське радіо, охватившая большую часть областных центров страны. В последующие годы Нацсовет активно работал над «достройкой» сети, которая постепенно покрывала всю страну.

А вот для второго и третьего каналов – «UA: Радіо Промінь» и «UA: Радіо Культура» ситуация долгое время складывалась далеко не так радужно. Новые частоты эти каналы практически не получали – частотный ресурс в областных центрах и крупнейших городах Украины был действительно исчерпан, а оставшиеся частоты для «маломощного» вещания не очень то подходили для развития вещания общественного.

Тем не менее, процесс расширения покрытия этих каналов не прекращался – благодаря ещё одному стратегическому проекту Нацсовета, направленному на развитие системы вещания местных территориальных общин. Согласно правилам, разработанным для таких небольших вещателей и утверждённых на государственном уровне, помимо трансляции собственных программ им было разрешено также вести ретрансляцию программ радиоканалов общественного вещания и государственного радио «Армия FM». Таким образом, «UA:Українське радіо», «UA: Радіо Промінь» и «UA: Радіо Культура» получили возможность вещать – пускай и в ограниченных объёмах – в десятках райцентров, небольших городков и сёл в разных уголках Украины.

Однако, проблема построения полноценных сетей «UA: Радіо Промінь» и «UA: Радіо Культура», а также ликвидации «белых пятен» в покрытии канала «UA:Українське радіо» продолжала стоять на повестке дня.

Впрочем, постепенно свободные частоты, подходящие для развития сетей Общественного радио, начали появляться. В 2017 году Нацсовет не продлил лицензии на частоты ряду радиостанций, входящих в Радиогруппу УМХ. Причиной такого решения, по словам членов регуляторного органа, стали проблемы с прозрачностью собственности данных компаний. Таким образом, в резерве Нацсовета оказалось несколько десятков радиочастот в большинстве областей Украины, позволяющих вести вещание с достаточной мощностью. А в 2018 году – после отключения в Украине большинства передатчиков аналогового телевидения – УГЦР смог, наконец, дать добро на использование целого ряда частот в полосах 4-го и 5-го аналоговых телеканалов (87.5-92.0 и 92.0-100.0 МГц соответственно). Соответственно, у Нацсовета появилась возможность выставить эти самые частоты на конкурс, а у НОТУ – реальный шанс их получить. Особенно в свете наличия в украинском законодательстве нормы, предусматривающей приоритетное рассмотрение заявок участие в конкурсе, поданных общественным вещателем.

Далее Нацсовету предстояло определиться с целым рядом вопросов. Во-первых, свободные частоты хоть и появились, но их всё равно не хватало для того, чтобы закрыть все белые пятна. То есть, для начала самой НОТУ следовало определиться – какие регионы являются для неё приоритетными для развития каждого из трёх каналов. Во-вторых, у разных членов регуляторного органа было несколько различное видение условий проведения конкурса на данные частоты. Поэтому проведение данного конкурса долго откладывалось. А для начала, в декабре 2018 года, – в качестве «пилотного проекта» – Нацсовет объявил форматные конкурсы на две частоты в Киеве – 97.2 МГц и 97.6 МГц – для развития музыкально-развлектального и культурно-просветительского вещания соответственно. В апреле 2019 года эти частоты выиграла НОТУ – для трансляции каналов «UA: Радіо Промінь» и «UA: Радіо Культура» (само вещание началось в сентябре).

И, наконец, в июле 2019 года, решив все внутренние противоречия и придя к консенсусу, регулятор объявил шесть форматных конкурсов на шесть пакетов частот, три из которых соответствовали концепциям каналов Общественного радио: конкурс на частоты для развития информационного вещания, конкурс на частоты для развития развлекательно-образовательного вещания и конкурс на частоты для развития культурно-художественного вещания.

Итоги трёх этих конкурсов были подведены 10-го октября, и по результатам голосования членов Нацсовета большая часть этих частот (87) досталась каналам Общественного радио. А на следующий день – 11 октября – в пресс-центре информагентства «Укринформ» прошла пресс-конференция, посвящённая развитию общественного радиовещания в Украине в период с 2014 по 2019 год, в которой приняли участие член Нацсовета по телерадиовещанию Сергей Костинский и глава правления НОТУ Зураб Аласания.

Открывая пресс-конференцию, Сергей Костинский отметил особую важность развития в стране сетей общественного радиовещания, подчеркнув, что, по его мнению, от состояния и степени развития общественного вещания в стране зависит информационное здоровье всего общества. Кроме того, по словам члена регуляторного органа, общественное вещание выполняет целый ряд уникальных, свойственных лишь ему функций. Эти радиостанции являются, пожалуй, единственными вещателями, поддерживающими и развивающими те нишевые форматы, которые обычно не представляют интереса для коммерческих вещателей, однако, являются востребованными в обществе и удовлетворяют его спрос на образовательные, просветительские, культурологические программы. Общественное радио обеспечивает информацией население, проживающее в отдалённых и труднодоступных районах страны и районах с низкой концентрацией домохозяйств – то есть, там, где отсутствуют другие вещатели, где коммерческим компаниям вещать невыгодно. Общественное радио использует максимальное количество частот в зоне проведения операции объединенных сил и на админгранице с оккупированным Крымом, оперативно информируя проживающее там население о ситуации в стране и мире. Общественное радио взяло на себя обязательства по развитию вещания в приграничных районах.

Согласно данным статистики, на таких территориях проживает около 6 миллионов граждан Украины, и до недавних пор они были лишены возможности получать информацию от украинских вещателей, ибо единственными сигналами, присутствовавшими в эфире на территории их проживания, были сигналы теле- и радиостанций сопредельных государств. Общественное радио стало одной из основных стартовых площадок, где молодые украинские исполнители могут представлять слушателю свои новые произведения, принимая тем самым активное участие в развитии украинской музыкальной сцены и открытии новых имён. Общественному радио свойственны высокие журналистские стандарты, а также оно способно формировать и развивать культуру потребления информации, давая сбалансированный взгляд на события, происходящие в Украине и за её пределами. Это медиа, сохраняющее единство украинского общества – в условиях, когда частные СМИ, работающие на разные аудитории и представляющие интересы различных политических сил, часто разрывают это самое общество. Общественное радио демонстрирует самые высокие проценты украиноязычного вещания, формируя тем самым языковую среду и национальную идентичность слушательской аудитории. И, наконец, общественное радио является официальным «голосом» государства, средством донесения официальной позиции правительства и прочих государственных органов, что немаловажно в условиях войны, стихийных бедствий, техногенных катастроф и прочих форс-мажорных ситуаций. Вот поэтому так важно развивать инфраструктуру общественного радиовещания, обеспечивая его максимальное проникновение по всей стране, подчеркнул Сергей Костинский.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания, со своей стороны, поблагодарил Нацсовет за доверие, оказанное им Общественному вещанию, пообещав максимально оправдать возложенные на компанию ожидания. А также отметил, что впереди – большая работа по освоению новых частот. По его словам, согласно предварительным подсчётам в ближайший год компания потратит на это приблизительно 15.5 миллиона долларов. Однако, это того стоит. Ведь на протяжении многих лет «UA: Радіо Промінь» и «UA: Радіо Культура» производили хороший, качественный продукт, но не имели доступа к аудитории. Теперь же всё должно измениться к лучшему.

Также Зураб Аласания согласился с той характеристикой, которую дал Общественному вещанию Сергей Костинский, подчеркнув, что Общественное радио – это здоровая клетка, которая задаёт тон всему организму общества. Станет ли общество таким, или не станет – зависит от множества факторов, однако, в обществе должен существовать образец для подражания, задающий стандарты и очерчивающий принципы – заявил Аласания.

При этом Зураб Аласания подчеркнул, что Общественное радио не получает от Нацсовета и государства в целом никаких поблажек в плане творческого, технического и программного развития – в этих сферах НОТУ работает на равных со всеми остальными вещателями, точно также соблюдая все нормы законодательства касательно квот и прочих правил, регламентирующих работу радиостанций. Преференции – гарантированные законом – имеются лишь в сфере получения частот, необходимых для доставки сигнала слушателю.

По закону организациям даётся год на освоение полученного частотного ресурса. Впрочем, по мнению Зураба Аласания, НОТУ сможет справиться с данной задачей в более короткие сроки – ведь на организацию запуска вещания «UA: Радіо Промінь» и «UA: Радіо Культура» в Киеве у компании ушло всего несколько месяцев.

В свою очередь, Сергей Костинский ознакомил собравшихся с цифрами и фактами, характеризующими развитие инфраструктуры Общественного радио за пять последних лет. По его словам, до 2014 года развитием тогда ещё государственного радио на системном уровне никто не занимался. Отдельные частоты, разумеется, Украинское радио получала и до 2014 года, но этот процесс был во многом хаотичным, и не приносил желанных результатов. Теперь же, по итогам работы, проделанной за последние пять лет, можно смело говорить о появлении в Украине трёх полноценных FM-сетей Общественного радио, среди которых одна – «UA:Українське радіо» – является признанным чемпионом по количеству частот среди всех радиостанций страны. Сегодня – с учётом результатов последнего конкурса – проникновение радиостанции «UA:Українське радіо» становится практически универсальным. Разумеется, небольшие белые пятна ещё остаются, и для обеспечения 100%-ного покрытия территории страны их ещё предстоит закрыть, однако, это будут уже точечные решения.

2019 год ещё продолжается, однако, по словам Сергея Костинского, Нацсовет уже установил своеобразный рекорд по количеству выданных лицензий на частоты – в целом с начала года три канала общественного радио получили 98 FM-частот по всей территории страны. 87 из них были выделены по итогам последнего конкурса. А в период с 2014 по 2019 год НОТУ получила в общей сложности 193 FM-частоты.

Ещё не так давно Общественное радио было ограничено вещанием в проводной сети и на непопулярных «нижних» УКВ-частотах, вещание в FM-диапазоне велось лишь в небольших населённых пунктах. Теперь же оно пришло в областные центры и города с населением 50 000 +, получив сети, которые по своим параметрам и покрытию не уступают, а часто – превышают параметры и покрытие сетей, имеющихся у коммерческих вещателей. Сеть радиостанции «UA:Українське радіо» на сегодняшний день охватывает 22 областных центра, сеть «UA: Радіо Промінь» – 19, а в сети «UA: Радіо Культура» – 13 областных центров.

Отдельно следует упомянуть и о городах с населением, превышающим 500 000 жителей – а в Украине их семь (Киев, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Львов, Одесса и Харьков), попадание в эфир которых является небывалым успехом для любой радиостанции. Из 15 общенациональных коммерческих радиосетей во всех семи этих городах вещают лишь четыре – ХИТ FM, Наше Радио, Радио НВ и Країна FM. Теперь же, по результатам последнего конкурса, к данному «элитарному клубу» присоединилось и «UA:Українське радіо», получившее, наконец, FM-частоту в Одессе. «UA: Радіо Промінь» получило возможность вещать в шести из этих семи городов – для полного комплекта ему пока не хватает только Одессы. А «UA: Радіо Культура» будет вещать в пяти городах из этой семёрки – за исключением Одессы и Кривого Рога. И это, по словам Сергея Костинского, является фантастическим результатом.

Если же говорить о сети радиостанции «UA:Українське радіо», то сегодня она объединяет в себе 192 населённых пункта в 24 областях Украины. И это более чем в три раза превышает количество частот и передатчиков, имеющих у крупнейшей коммерческой радиосети.

На протяжении последних пяти лет сеть радиостанции «UA:Українське радіо» увеличилась на 116 частот. То есть, большая её часть была построена именно в период с 2014 по 2019 год. И наибольшее количество частот – 36 – было ею получено в 2019 году. Ещё 10 FM-частот станция получила на основе временных разрешений, выданных по результатам работы Комиссии, занимающейся возобновлением вещания украинских ТРО в Донецкой и Луганской области, а также на юге Херсонской области.

Таким образом, сеть радиостанции «UA:Українське радіо» с 2014 года выросла в два с половиной раза. И это – феноменальный результат. Особенно – на фоне прежних разговоров об отсутствии частотного ресурса, подчеркнул Сергей Костинский.

Молодёжный музыкально-развлекательный канал Общественного радио – «UA: Радіо Промінь» – с учётом результатов последнего конкурса сможет вещать в 64 населённых пунктах 24 областей Украины. На протяжении последних пяти лет FM-сеть данной радиостанции увеличилась на 52 частоты. И 38 из них были получены на последнем конкурсе. Ещё 9 FM-частот станция использует на основании временных разрешений на вещание в Донбассе и на юге Херсонщины. Таким образом, с 2014 года сеть «UA: Радіо Промінь» выросла в шесть раз.

Сеть «UA: Радіо Культура» теперь включает в себя 49 населённых пунктов в 23 областях Украины. За последние пять лет Нацсовет выдал данной радиостанции 37 FM-частот, и 34 из них были выделены на последнем конкурсе. На 5 FM-частотах «UA: Радіо Культура» вещает на основании временных разрешений. А в целом с 2014 года сеть этой важной для развития украинского общества станции выросла в четыре раза.

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Также, по словам Сергея Костинского, поддерживая развитие сетей Общественного радио, Нацсовет реализует ещё несколько своих стратегических целей. В первую очередь – развитие украинского радиовещания в приграничных районах и в районах, прилегающих к временно оккупированным территориям. На сегодняшний день Нацсовет заказал в УГЦР более 150 FM-частот для охвата всего приграничья. И реализация этого проекта уже начата. В частности, уже в ближайшее время «UA:Українське радіо» начнёт вещание на шести частотах в приграничных районах Волынской, Закарпатской, Львовской и Черниговской областей. «UA: Радіо Промінь» начнёт трансляцию в десяти приграничных населённых пунктах Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Ривненской, и Черниговской областей. А «UA: Радіо Культура» получит возможность вещать на двух частотах в приграничных районах Запорожской и Луганской областей. Таким образом, радиостанции Общественного вещания несут на себе наибольшую нагрузку по информационному обеспечению слушателей, проживающих в приграничных районах и на территориях с особым режимом вещания, и кроме Общественного радио с такой огромной задачей по построению пояса информационной безопасности в Украине не в состоянии справиться ни один вещатель.

В этом году радиостанции Общественного вещания получили от Нацсовета 13 дополнительных FM-частот для вещания на Донбассе и вблизи оккупированного Крыма. В частности, «UA: Радіо Промінь» получило 6 частот – 3 частоты в Луганской, 2 – в Донецкой и 1 – в Херсонской области. «UA:Українське радіо» получило 4 FM-частоты – по две в Донецкой и Луганской областях. А «UA: Радіо Культура» – две частоты в Луганской области. Ещё одну частоту – в Луганской области – получила региональная сеть Общественного радио – «Пульс FM», вещающая в Луганской области. В целом же каналы Общественного радиовещания ведут трансляции на 23 частотах в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. И в большинстве случаев на данных частотах вещание ведётся на мощных – до 5 кВт – передатчиках. Для коммерческих вещателей ведение трансляций с такой высокой мощностью в данных, не особо рентабельных, районах было бы слишком затратным с точки зрения стоимости оборудования, электроэнергии и услуг операторов связи.

Помимо трёх общенациональных сетей Общественного вещания – «UA:Українське радіо», «UA: Радіо Промінь» и «UA: Радіо Культура» – на территории Донецкой и Луганской области работают две региональные сети, входящие в структуру НОТУ. Это упомянутый выше «Пульс FM», а также – радио «Голос Донбасу». Радиостанция «Голос Донбасу» имеет в своём распоряжении шесть передатчиков в Донецкой области, «Пульс FM» работает на 11 частотах в Луганской области.

Отдельно Сергей Костинский остановился на теме развития Общественного радио в Закарпатской области. По его словам, эта область является достаточно сложным регионом – как с точки зрения рельефа, так и с точки зрения необходимости удовлетворения информационных запросов населения, а также популяризации украинского языка и культуры (в области имеются места компактного проживания представителей нескольких этносов). В этом году Нацсовет выдал первые 6 частот для вещания радиостанции «UA:Українське радіо» в области – вскоре оно начнёт транслировать свои программы в FM-диапазоне в таких населённых пунктах как Беловарцы, Красная, Нижние Ворота, Нижний Студёный, а «UA: Радіо Промінь» придёт в Рахов. И это – только начало. Сергей Костинский надеется, что до конца года – по итогам проведенного конкурса, а также по итогам конкурса на частоты для местных вещателей – в Закарпатье появится мощная инфраструктура вещания украинских радиостанций. За последние годы Нацсовету удалось вывести в лидеры по количеству выданных лицензий на частоты для радиовещания Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. Поэтому на очереди – Закарпатье, и Сергей Костинский не видит причин сомневаться в успехе при реализации данной программы.

Впрочем, выдача новых лицензий и развитие сетей – это лишь часть огромной работы, проделанной Нацсоветом совместно с НОТУ и направленной на оптимизацию системы общественного радиовещания в Украине. В частности, Сергей Костинский упомянул упорядочивание лицензий, ранее выданных компании. До недавних пор в этой сфере была большая путаница, создававшая массу неудобств как НОТУ, так и Нацсовету. Теперь же все частоты на эфирное радиовещание, имеющиеся у НОТУ, собраны в три лицензии – по каждому из радиоканалов Общественного радио. Ещё две лицензии выданы региональным филиалам. Таким образом, значительно упростилась система контроля над данными лицензиями и ликвидированы лишние бюрократические сложности.

Каковы же дальнейшие планы НОТУ по развитию сетей радиовещания? По словам Зураба Аласании, в последующий период уже не стоит ожидать столь масштабных приростов частот – будет идти рабочий процесс по достройке созданных сетей. В частности, согласно стратегии развития компании, «UA: Радіо Промінь», помимо покрытия всех областных центров, должно прийти в населённые пункты, где проживает большое количество молодёжи и студентов. А «UA: Радіо Культура» должно охватить все областные центры, а также регионы, имеющие богатое историко-культурное наследство, дабы получать оттуда материалы для своих программ и раздавать по всей стране.

Параллельно Общественное радио планирует осваивать новые технологии. В частности, компания уже получила лицензии на вещание всех своих трёх каналов в первом, экспериментальном, цифровом мультиплексе стандарта DAB+ в Киеве и планирует развивать это направление и в дальнейшем – по мере объявления Нацсоветом конкурсов на такое вещание. Зураб Аласания отметил, что пока ещё сложно говорить о будущем цифрового радио в Украине, где оно делает лишь первые шаги. Да и опыт Европы пока весьма противоречив – в одних странах такое вещание пользуется успехом, в других – пока развито слабо. Однако, в НОТУ стараются держать руку на пульсе и не отставать в технологическом плане от своих коллег. А также, разумеется, в НОТУ планируют развивать производство качественного и интересного контента.

Некоторые коррективы планируется внести и в сетку вещания. В частности, Зураб Аласания не исключает возможности реформирования утреннего сегмента эфира «UA:Українське радіо». Вместо включения студий областных и региональных филиалов НОТУ возможно появится одна общая утренняя программа, которая будет посвящена новостям регионов и будет готовиться по очереди редакциями различных филиалов, из студий которых она и будет выходить на всю страну.

И, наконец, НОТУ планирует развивать своё присутствие в Интернете. Данное направление ещё практически никак не регулируется законом, однако, за ней – будущее. По словам Зураба Аласании, в этой сфере у НОТУ пока сделано достаточно мало, и сейчас компания прилагает максимум усилий для упорядочивания своих интернет-платформ.

В целом же, как резюмировал Сергей Костинский, эпоха масштабных реорганизаций и революционных изменений в структуре Общественного радио подходит к концу – начинается эпоха контента. И остаётся только пожелать успеха коллективу Общественного радио в достижении всех поставленных целей!

Инфографика: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

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