lifecell и Ericsson во время матча Украина-Португалия 14 октября впервые использовали технологию Elastic RAN, обеспечив болельщиков на НСК «Олимпийский» высоким качеством скоростного мобильного интернета.

Обновленная сеть lifecell на базе решения Elastic RAN на НСК «Олимпийский» объединила в кластер 68 радиосекторов, работающих как единая базовая станция — такой подход оптимизировал использование ресурсов и улучшил пользовательский опыт абонентов.

В результате внедрения флагманского решения Ericsson Radio System на главном стадионе страны удалось значительно улучшить качество и увеличить емкость сети мобильной широкополосной передачи данных (МШПД).

В частности, на матче Украина — Португалия скорость связи четвертого поколения от lifecell при заполненном стадионе на загруженной сети достигала 38 Мбит/с.

Также показателен объем использованного upload трафика по сравнению с обычной сетью — он составил более 45% от общего объема трафика абонентов сети 4G. Такие показатели свидетельствуют о том, что абоненты оператора активно пользовались стриминговими сервисами во время матча.

Внедрение Elastic RAN на НСК «Олимпийский» способствовало росту трафика на заполненном стадионе — во время матча Украина — Португалия абоненты lifecell использовали 963 402 МБ трафика, что в 1,6 раз больше, чем во время матча финала Лиги Чемпионов 2018, когда стадион посетила примерно то же количество болельщиков.

«Мы рады сотрудничать с lifecell и обеспечить посетителей стадиона Олимпийский быстрым по сравнению с другими операторами мобильным интернетом за счет введения инновационного решения Elastic RAN», — комментирует технический директор компании Ericsson в Украине Сергей Терещук.

«Вместе с ростом трафика растут и требования к качеству мобильного интернета. Благодаря внедренной на НСК «Олимпийский» технологии Ericsson Elastic RAN большее количество абонентов одновременно смогут пользоваться мобильным интернетом лучшего качества», — отметил Константин Сотников, руководитель департамента эксплуатации мобильной сети lifecell.

Использование технологии Ericsson Elastic RAN (E-RAN) позволяет увеличить средние скорости доступа и емкость сети за счет работы мобильных устройств одновременно от нескольких базовых станций. Такое решение обеспечивает значительное увеличение скорости передачи данных.

Для модернизации сети lifecell использовалось современное оборудование базовых станций Ericsson Radio System с поддержкой существующих стандартов мобильной связи, в том числе стандарта 5G. Решение построено на базе продуктов Ericsson Router 6000 Это позволило достичь нужной емкости и минимальной задержки в координации базовых станций, что является необходимым условием для функционирования E-RAN.

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