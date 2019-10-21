Радиостанции, ведущие вещание для военнослужащих и людей, тем или иным способом связанных с вооружёнными силами, существуют во многих странах мира. При этом их формат, концепция, программное наполнение, стиль общения с аудиторией да и, собственно, охват этой самой аудитории могут различаться – в зависимости от исторического контекста, ситуации в стране и глубины связи между армией и гражданским населением.

Многие читатели Mediasat, наверное, смотрели американский художественный фильм «Доброе утро, Вьетнам», главным героем которого был весёлый и жизнерадостный ди-джей армейской радиостанции, поднимавший настроение американским солдатам, нёсшим службу вдали от родного дома. Любителям слушать радио на коротких волнах определённо известно об израильской радиостанции «Галей ЦАХАЛь» («Волны Армии обороны Израиля»), которая вещает на нескольких диапазонах, в самом Израиле имеет статус общенационального вещателя с собственной сетью передатчиков и пользуется немалой популярностью среди населения страны, вынужденной воевать уже не один десяток лет. А люди, хорошо знакомые с историей Украины, определённо вспомнят радио «Афродита» – подпольную радиостанцию Украинской Повстанческой Армии, вещавшую в 40-х годах и доносившую до слушателя правдивую информацию о положении в мире, борясь тем самым с геббельсовской и сталинской пропагандой.

В современной Украине первые попытки создать радиостанцию, вещающую для военнослужащих, были сделаны в середине 90-х годов, когда свою работу начала радиостанция ВМС Украины «Бриз». Станция получила одну из первых в Украине лицензий и транслировала свои программы из Севастополя в двух диапазонах УКВ (нижнем и верхнем), а также в диапазоне средних волн (где в 90-е годы в ночное время при хорошем везении её сигнал можно было принять даже в столице). Однако, несмотря на то, что данная радиостанция провещала (по крайней мере – в верхнем диапазоне) до 2014 года – то есть, до начала российской оккупации Крыма, её аудитория была весьма ограниченной, да и государство в те времена особо не заботилось о развитии данного вещателя. Как, впрочем, и о Вооружённых силах страны в целом.

Всё изменилось весной 2014 года, когда войсками Российской Федерации был захвачен Крымский полуостров, а затем начались военные действия на Донбассе. Государство, наконец, осознало необходимость возрождения собственной армии, а у граждан Украины начал формироваться образ солдата-защитника, противостоящего агрессору и оберегающего мирную жизнь на большей части территории страны.

Новая реальность отобразилась и на медиапространстве страны. После захвата российскими войсками и представителями незаконных вооружённых формирования Донецка и Луганска (вместе с их мощными передающими центрами) обширные территории на востоке страны, включающие в себя непосредственную линию столкновения, оказались «зажатыми» между информационным вакуумом и российской пропагандой. Для решения данной проблемы различные государственные органы, коммерческие вещатели и просто волонтёры начали разрабатывать временные схемы для организации трансляций на территории Донецкой и Луганской области, обеспечивая необходимую информационную поддержку местному населению, солдатам ВСУ и воинам добровольческих батальонов. Непосредственное участие в этом процессе приняло и Министерство обороны Украины, принявшее решение о создании в рамках Центральной телерадиостудии Минобороны, прежде работавшей в качестве студии продакшн, специализированной радиостанции, ориентирующей свои программы в первую очередь на военнослужащих. В киевском Доме офицеров была оборудована студия, и 1 марта 2016 года новая радиостанция начала свою работу.

Впрочем, в первые дни своего существования радиостанция, получившая название «Армия FM – Военное радио», вещала исключительно в интернете – через платформу «Своё радио» известного радио-менеджера Валерия Глейзера. Однако очень скоро станция вышла на спутник, а также – благодаря поддержке руководителя «I Украинской радио группы» Андрея Карпия получила возможность транслировать свои программы в ряде городов Донецкой области на частоте одной из входивших в группу радиостанций – радио «Блик». Для максимально широкого охвата территории в регионе даже была запущена экспериментальная синхронная сеть, объединившая в себе несколько передатчиков. А также при поддержке волонтёров были установлены дополнительные маломощные ретрансляторы вблизи линии столкновения, на территории КПП и в местах расположения воинских частей. А вскоре радиостанция «Блик» получила – для трансляции программ радиостанции «Армия FM – Военное радио» – дополнительные временные разрешения на использование частот, давшие ей право вещать в целом ряде городов Донецкой и Луганской области. Которые затем были переоформлены непосредственно на Центральную телерадиостудию Министерства обороны – после получения самой радиостанцией «Армия FM – Военное радио» первой полноценной лицензии на вещание (необходимым условием для выдачи ТРО временных разрешений на вещание в Донецкой, Луганской и Херсонской области является наличие у неё статуса официального лицензиата Нацсовета).

Непосредственным созданием радиостанции занялись самые различные люди – как военные, так и гражданские. Редакция «Армии FM» объединила военных журналистов, демобилизованных участников АТО, кадровых офицеров, волонтёров и просто неравнодушных граждан, решивших принять участие в формировании её программного продукта. Довольно быстро сформировались формат и программная концепция радиостанции: в её эфире зазвучали новости и сводки Генерального штаба, а также – различные программы и рубрики – информационные, образовательные, музыкальные, развлекательные. А основу музыкальной составляющей эфира станции составили рок-композиции (с большой долей хард-н-хэви), а также песни, написанные и спетые воинами АТО.

На протяжении первых лет своего существования развитие сети радиостанции «Армия FM – Военное радио» было ограничено населёнными пунктами Донецкой и Луганской области, где станция получила несколько лицензий и временных разрешений на использование частот. Затем к ним прибавились также населённые пункты Херсонской области, лежащие вблизи административной границы с оккупированным Крымом. Однако практически с самого начала своей истории станция называла своей стратегической задачей выход за пределы зоны проведения ООС, начало вещания в Киеве и, в конечном итоге, создание полноценной общенациональной сети – для улучшения коммуникации между армией и гражданским населением по всей территории страны.

В конце 2008 года Нацсовет по вопросам телерадиовещания провёл первый конкурс на пакет из трёх частот для организации военно-патриотического вещания. По результатам данного конкурса весной-летом 2019 года радиостанция «Армия FM – Военное радио» начала работу в эфире Киева, Житомира и Винницы. А уже летом 2019 Нацсовет выставил на форматный конкурс для радиостанций военно-патриотического вещания ещё один пакет частот – на сей раз в нём было 8 населённых пунктов: такие областные центры, как Львов, Запорожье, Николаев, Полтава, Херсон, а также город Новояворовск Львовской области и города Бердичев и Новоград-Волынский Житомирской области. По итогам данного конкурса, которые были подведены 17-го октября, все 8 частот получила радиостанция «Армия FM – Военное радио», и это даёт ей возможность начать создание полноценной сети вещания – для начала региональной, а впоследствии – общенациональной. А на следующий день в агентстве «Укринформ» прошла пресс-конференция «Развитие военного радиовещания в Украине», посвящённая вопросам расширения сети радиостанции «Армия FM – Военное радио», её контенту, поставленным целям и задачам, которые предстоит решить для их осуществления. В пресс-конференции приняли участие член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский и начальник Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины, подполковник ВСУ Яна Холодная.

Открывая пресс-конференцию, Сергей Костинский отметил, что Нацсовет по телерадиовещанию всячески поддерживал развитие радиостанции «Армия FM – Военное радио» с первого дня её существования. А также высказал удовлетворением тем фактом, что в прошлом году удалось расширить концепцию и миссию радиостанции – помимо информирования военнослужащих, находящихся в районе линии соприкосновения – «на нуле», а также работающих в тыловых службах, она теперь может заниматься информированием всего украинского общества.

По словам члена регуляторного органа, в условиях гибридной войны, ведущейся против Украины, простые украинские граждане должны быть не меньше, чем военнослужащие, информированы о происходящем в зоне проведения операции объединённых сил, а также о возможности украинских вооружённых сил защитить страну и украинский народ. И наиболее качественно и грамотно – с прямой речью офицеров, без спекуляций, интерпретаций и домыслов – данную информацию может выполнять исключительно специализированная радиостанция. Такая станция также способна вести системное информирование ветеранов и волонтёров, которые смогут узнавать из её эфира всю необходимую им информацию как о ситуации на линии столкновения, так и о том, как защитить свои права после демобилизации. И, наконец, такая радиостанция может стать нишевой и в музыкальном плане, предоставляя свой эфир для трансляции военных и патриотических композиций, многие из которых создавались непосредственными участниками боевых действий. Военнослужащие, ветераны, волонтёры – все эти люди пишут стихи и музыку, которые имеют право попасть в ротацию на радио, однако, для большинства из коммерческих радиостанций Украины эта музыка не подходит, так как не отвечает требованиям их формата. А стало быть, в Украине просто таки обязана существовать радиостанция, для которой эта музыка будет форматной. И все эти функции – ежедневного информирования о ситуации в зоне проведения ООС, просвещения и патриотического воспитания молодёжи и взрослых, популяризации творчества военнослужащих и ветеранов – по мнению Сергей Костинского способен лишь один вещатель – государственная радиостанция, подчинённая Министерству обороны Украины.

Для сравнения Сергей Костинский привёл данные недавнего мониторинга телевизионных каналов Украины на предмет освещения ими событий на востоке страны, в результате которого было выявлено, что доля таких программ в эфире пяти крупнейших общенациональных телеканалов составляет лишь 2.5% от сего недельного контента, а в эфире двенадцати новостных телеканалов – около 5%. И в эту цифру входит всё – и освещение непосредственно боевых действий, и рассказы о ветеранах, и информация о деятельности волонтёров. А доля крымской тематики в эфире общенациональных телеканалов составляет 0.3%, а в эфире информационных телеканалов – 0.7%. Эти цифры свидетельствуют о том, что для перечисленных тем просто таки необходимо существование в информационном пространстве отдельной военной государственной радиостанции.

В свою очередь, руководитель радиостанции «Армия FM – Военное радио» Яна Холодная отметила, что за три с половиной года своего вещания радиостанция завоевала популярность не только среди военнослужащих – своей целевой аудитории, но также и среди гражданских, в частности – среди жителей временно оккупированных территорий, а в освобождённых районах Донецкой и Луганской областей. Радиостанция регулярно получает активные фидбек от своих слушателей, используя самые различные каналы связи – телефон, интернет, социальные сети. И это мотивирует её коллектив для дальнейшего развития и движения к новым победам и достижениям.

Получение частот в восьми дополнительных населённых пунктах, расположенных на приличном расстоянии от зоны ведения боевых действий, Яна Холодная назвала историческим событием в истории радиостанции. По словам Яны Холодной, возможность вещать на мирные города и сёла Украины для станции чрезвычайно важна, ибо «Армия FM» – это голос украинской армии. И на сегодняшний день Вооружённые силы Украины – это один из тех государственных инструментов, которые нас защищают не на словах, а не деле, и держат мирное небо над городами страны. Кроме того, очень важно, чтобы программы военной радиостанции слышали не только военнослужащие, находящиеся в зоне ООС, но и те солдаты и офицеры, которые несут свою службу в других точках страны, в местах своей постоянной дислокации, понимая, что это – их радио. Каждый из новых населённых пунктов, в которых радиостанция «Армия FM – Военное радио» начнёт вещание уже в ближайшее время, является для неё стратегически важным, ибо в каждом из этих городов (либо в их ближайших окрестностях) находятся достаточно мощные военные подразделения, а значит – имеется базовая целевая аудитория станции.

По словам Яны Холодной, радиостанция уже провела предварительные переговоры с руководством Концерна «РРТ», и поэтому с большой долей вероятности можно говорить о том, что новые частоты будут освоены уже до конца текущего года. И это уже сегодня ставит перед коллективом станции новые задачи, связанные с дальнейшим наполнением эфира качественным контентом. К тому же – теперь и с учётом специфики новых городов прямого вещания. Впрочем, по словам Яны Холодной, базовая концепция станции останется неизменной. В эфире станции нет и не будет рекламы (за исключением рекламы социальной). В эфире радиостанции вы никогда не услышите музыки российских исполнителей (при этом русскоязычные композиции на волнах станции всё же звучат – при условии, что это песни военной тематики, написанные военнослужащими или ветеранами ВСУ). Радиостанция, как и прежде, будет работать на создание позитивного имиджа украинской армии, а также продолжит оказывать поддержку ветеранским движениям, популяризировать ветеранскую литературу, музыку, идеологию. И, наконец, радиостанция продолжит развивать тесное сотрудничество с волонтёрскими и общественными организациями, оказывающими поддержку нашей армии и ветеранам.

Разумеется, подведение итогов проделанного этапа работы не могло обойтись без статистики. Член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский озвучил некоторые цифры, отражающие развитие радиостанции за три с половиной года. По словам Костинского, за этот период сеть радиостанции увеличилась в 2.8 раза – то есть, расширилась практически втрое. В 2017-18 годах сеть станции развивалась, прежде всего, за счёт выдачи ей разрешений на временное вещание. И за это необходимо отдельно высказать благодарность всем участникам Комиссии, занимающейся восстановлением украинского вещания на Донбассе и на юге Херсонской области – это и Концерн «РРТ», и УГЦР, и Министерство информационной политики, а также депутатам, которые помогли максимально упростить выдачу таких разрешений. Таким образом, удалось максимально обеспечить вещанием радиостанции большую часть населённых пунктов Донбасса, лежащих вдоль линии размежевания. А уже с 2019 года станция начала активно получать постоянные лицензии за пределами охваченного военными действиями региона. И по итогам последнего конкурса покрытие станции выросло уже до 10 областей Украины (при изначальных двух). При этом Сергей Костинский высказал надежду на то, что уже в ближайшем будущем «Армия FM – Военное радио» сможет охватить своим вещанием все области страны, ведь развитие военно-патриотического радио является одной из трёх (наряду с развитием общественного радио и радио местных территориальных общин) приоритетных задач нынешнего состава Нацсовета.

В целом развитие станции шло следующим образом. В 2017 году Нацсовет выдал радиостанции «Армия FM – Военное радио» 11 разрешений на временное вещание на территории Донецкой и Луганской области, обеспечив ей возможность выхода в эфир в Бахмуте, Краматорске, Светлодарске, Мариуполе, Волновахе Донецкой области, а также в Бахмутовке и Попасной Луганской области. Также в этот период радиостанция получила несколько лицензий на вещание в данных областях – в частности, в Константинове и Покровске Донецкой области, а также в Кременной и Старобельске Луганской области.

В 2018 году, после ввода в эксплуатацию новой мачты высотой 190 метров в городе Горняк Донецкой области «Армия FM – Военное радио» стала одной из первых радиостанций получивших временное разрешение на вещание с этого наиболее мощного в области и наиболее близко расположенного к Донецку радиоцентра. Параллельно радиостанция получила разрешения на вещание в Луганской области – в Широком и Станице Луганской. А также – в Скадовске, Чаплинке и Чонгаре Херсонской области – вблизи админграницы с оккупированным Крымом.

Убедившись в том, что задача покрытия вещанием радиостанции линии соприкосновения на Донбассе в целом выполнена, Нацсовет принял решение обеспечить возможность для дальнейшего развития радиостанции – теперь уже по всей территории страны. Итогом стало проведение первого конкурса в рамках программы развития военно-патриотического радиовещания, благодаря чему «Армия FM» смогла начать вещание в столице, а также в двух областных центрах – Виннице и Житомире. Согласно условиям данного конкурса компания-победитель в течение всего времени действия лицензии должна обеспечивать трансляцию в своём эфире информационных программ (с обязательным освещением жизни и деятельности Вооружённых сил Украины, жизни ветеранов и ситуации в зоне проведения ООС). Таким образом, есть чёткая гарантия того, что радиостанция не сменит свою концепцию, превратившись в очередную «музыкальную шкатулку». В этом и состоит смысл проведения таких – форматных конкурсов, подчеркнул Сергей Костинский.

Параллельно Нацсовет продолжил выдачу станции временных разрешений. Таким образом, было «легализовано» вещание «Армии FM» в Авдеевке Донецкой области (где её программы, в общем-то, звучали уже давно), а также выделены частоты для её работы в Лисичанске, Олександрополье и ряде других населённых пунктов. Сергей Костинский напомнил, что в следующем – 2020 году – в Попаснянском районе Луганской области планируется возведение и ввод в эксплуатацию новой передающей вышки высотой 150 метров, которая должна будет обеспечить эффективное вещание украинских теле- и радиоканалов на временно оккупированные территории. И радиостанция «Армия FM» уже получила разрешение на вещание с этой новой точки – таким образом, станция сможет начать трансляции с новой вышки уже в первый день её эксплуатации.

И, наконец, результатом второго форматного конкурса, проведенного в рамках программы развития военно-патриотического вещания, стало получение радиостанцией «Армия FM – Военное радио» частот в таких городах, как Запорожье, Бердичев, Новоград-Волынский, Львов, Новояворовск, Николаев, Херсон и Полтава.

Таким образом, резюмировал Сергей Костинский, по состоянию на 18 октября 2018 года радиостанция «Армия FM – Военное радио» уже имеет в своём активе 31 частоту в 10 областях Украины. Значительная часть данных частот уже используется, другие – готовятся к запуску.

Ещё одной возможностью для радиостанции «Армия FM – Военное радио» расширить свою аудиторию является вещание в эфире локальных радиостанций, получающих лицензии в рамках программы развития вещания местных территориальных общин. Как известно, таким радиостанциям – в случае отсутствия у них финансовых и технических возможностей для круглосуточной трансляции собственного контента – разрешается вести ретрансляцию программ системы Общественного вещания, а также, с недавних пор, – программ государственного радио «Армии FM». И, по словам Сергея Костинского, по состоянию на сегодняшний день военную радиостанцию решили взять в свой эфир четыре местные радиостанции в четырёх областях Украины – Одесской, Львовской, Хмельницкой и Волынской. В ближайшие недели Нацсовет планирует провести очередной конкурс на несколько десятков частот, предназначенных для развития местного вещания. И, как выразил надежду Сергей Костинский, число локальных станций, решивших взять себе в партнёры «Армию FM», может увеличиться. Таким образом, радиостанция станет доступна не только жителям областных центров, а также городов, в которых расположены воинские части или военные объекты, но и – в виде отдельных программ или блоков – слушателям, проживающим в небольших населённых пунктах в разных уголках страны, подвёл итог Сергей Костинский.

Населённые пункты, в которых радиостанция вещает либо планирует начать работу на основе выданных лицензий

№ Область Населённый пункт Частота (МГц) 1. Винницкая Винница 99.3 2. Донецкая Константиновка 102.4 3. Донецкая Покровск 101.4 4. Житомирская Бердичев 87.9 5. Житомирская Житомир 104.5 6. Житомирская Новоград-Волынский 98.9 7. Запорожская Запорожье 91.2 8. Киевская Киев 94.6 9. Луганская Кременная 103.0 10. Луганская Старобельск 102.6 11. Львовская Львов 92.4 12. Львовская Новояворовск 88.9 13. Николаевская Николаев 103.3 14. Полтавская Полтава 90.2 15. Херсонская Херсон 99.0

Населённые пункты, в которых радиостанция вещает либо планирует начать работу на основе разрешений на временное вещание

№ Область Населённый пункт Частота (МГц) 1. Донецкая Авдеевка 90.3 2. Донецкая Бахмут 88.8 3. Донецкая Волноваха 87.6 4. Донецкая Горняк 106.4 5. Донецкая Краматорск 89.0 6. Донецкая Мариуполь 89.5 7. Донецкая Светлодарск 107.3 8. Луганская Александрополье 95.5 9. Луганская Бахмутовка 90.8 10. Луганская Лисичанск 88.6 11. Луганская Попасная 100.1 12. Луганская Станица Луганская (КПВВ) 105.8 13. Луганская Широкий 91.9 14. Херсонская Скадовск 99.6 15. Херсонская Чаплинка 96.0 16. Херсонская Чонгар 103.0

Ну а те, кто проживает на территориях, которые пока не охвачены эфирным вещанием станции, могут слушать её в интернете по адресу www.armyfm.com.ua либо со спутника на следующих параметрах:

Спутник: Astra-4A (4,8 гр.в.д.)

Частота: 12284 МГц

Поляризация: V (вертикальная)

Символьная скорость: 27,500 Мсимв/с

FEC-3/4



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