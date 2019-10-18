Судебное заседание назначено на 5 ноября 2019 года.

Галицкий районный суд города Львов назначил подготовительное судебное заседание по делу OTT-сервиса «Твоё ТВ», который обвиняется в пиратском распространении сигнала телевизионных каналов, входящих в холдинги 1+1 media, StarLightMedia и «Медиа Группа Украина». Об этом пишет издание «Телекритика» со ссылкой на постановление, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений.

В настоящее время троим организаторам сервиса выдвигаются обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 176 УК Украины (нарушение авторских и смежных прав).

В рамках OTT-сервиса «Твоё ТВ» незаконно ретранслировали каналы ведущих телегрупп Украины (без должного соглашения), в результате чего, по данным львовской прокуратуры, последним был нанесён ущерб в размере более двух миллионов гривен.

Позже стало известно, что несмотря на подозрения прокуратуры, видеосервис «Твоё ТВ» продолжил работу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.