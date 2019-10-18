Экс-глава провайдера «Триолан» Вадим Сидоренко занял должность советника министра инфраструктуры. Теперь он будет консультировать главу ведомства по вопросам использования IoT, передает Лига.Tech.

Впрочем, еще только покидая «Триолан», Сидоренко говорил о том, что намерен уйти в IoT. Поэтому, являясь экспертом в вопросах интернета вещей, он будет давать советы по внедрению и использованию технологии министру инфраструктуры.

“Собственно то, чем сейчас и занимаюсь и в чем хорошо разобрался”, — подтверждает Сидоренко.

Напомним, об уходе с должности гендиректора «Триолана» Вадим Сидоренко сообщил в августе. Он отметил, что покидает компанию в самом ее расцвете.

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