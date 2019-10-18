Группа депутатов внесла в законопроект «Об электронных коммуникациях» инициативу по объединению широкополосного доступа к интернету и голосовой связи в универсальную услугу. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

В связи с этим законопроект предусматривает для операторов совместный доступ и использование инфраструктуры. Также будет введено соответствующее тарифное регулирование универсальной услуги.

«При этом тарифы на универсальные услуги устанавливаются поставщиками электронных коммуникационных услуг. Однако, для конечных потребителей, чей среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу, государство обеспечивает компенсацию расходов на получение универсальных услуг», — сообщает ресурс.

Отмечается, что норма по обязательной паспортизации абонентов, заявленная в предыдущей редакции законопроекта «Об электронных коммуникациях», но позже отозванная вице-премьером цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым, не устанавливается. Однако вводится обязательная норма по идентификации абонента при восстановлении услуг в случае потери электронных идентификационных средств анонимным абонентом (например SIM-карта, e-SIM, настройки интернет-роутера и т.д.).

Напомним, в конце сентября НКРСИ рассматривала проект постановы Кабинета Министров, согласно которому, в правилах предоставления телекоммуникационных услуг грядут большие перемены. В частности, операторам связи будет запрещено снимать абонплату за услуги, которые не были заказаны абонентом.

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