Сделка оценивается в 65 миллиардов российских рублей. Объединённая абонентская база составит 15 миллионов подписчиков.

Российские операторы платного телевидения «Триколор» и «НТВ‐ПЛЮС» ведут переговоры об объединении активов. Об этом пишет «Кабельщик» со ссылкой на петербургское сетевое издание «Фонтанка.ру».

По информации издания существует несколько вариантов развития событий. Сообщается, что после поглощения «НТВ‐ПЛЮС» владельцы «Триколора» предложат «Газпром Медиа Холдингу» (ГПМХ), который владеет телеканалами НТВ, ТНТ, «Супер», радиостанцией «Эхо Москвы» и другими медиаактивами, выкупить 49% акций за 30-36 млрд или 100% за 65 млрд российских рублей.

Вместе с тем сообщается, что активами «Триколора» интересуется «Сбербанк России». Кредитная организация оценивает оператора в 60 млрд рублей.

Впрочем, все участники переговоров отказываются давать комментарии.

Добавим, что в случае объединения операторов «Триколор» и «НТВ‐ПЛЮС» их суммарная абонентская база превысит 15 миллионов подписчиков. Ожидается, что сделка может быть закрыта до конца текущего года.

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