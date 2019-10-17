Компания SpаceX обратилась в Федеральную комиссию по связи США с целью получить разрешение на запуск дополнительных 30 тысяч спутников Starlink. Ученые опасаются, что это усугубит ситуацию с загрязнением орбиты, пишет Новое Время.

В мае SpаceX вывела в космос 60 спутников, которые являются частью группировки из 12 000 аппаратов для покрытия Земли сетью глобального интернета.

Уже на тот момент ученые не разделяли амбиций компании. Они говорили о том, что на орбите функционирует порядка 2 тысяч спутников, и, тем не менее, все они находятся под угрозой столкновения с космическим мусором. Разумеется, такое большое количество аппаратов SpаceX только увеличит риски.

Стоит ли говорить, что если 12 тысяч спутников создают опасные условия на орбите, то 30 тысяч усугубят ситуацию колоссально? По данным специалистов, если новый запрос SpаceX будет удовлетворен, то это в лучшем случае повысит опасность столкновения аппаратов с космическим мусором. В худшем — станет началом абсолютного загрязнения околоземного пространства из-за уничтожения всех спутников.

Как отмечали ранее специалисты Научного института машиностроения в России, на сегодняшний день около 70% всех объектов геостационарной орбиты составляет космический мусор.

В связи с этим ученые постоянно ищут способы борьбы с загрязнением околоземного пространства. Еще в 2015 году китайские инженеры представили орбитальный сборщик мусора, который перерабатывает собранные космические отходы на топливо для себя.

Спустя три года, их коллеги из Британии протестировали гарпун, установленный на специальном спутнике и призванный очистить орбиты от космического мусора.

Также в этом году свои разработки представили российские специалисты. В частности, в августе компания «Российские космические системы» показала свой аппарат для утилизации космического мусора. А через месяц специалисты Самарского университета представили модель буксира для уборки геостационарной орбиты.

Кроме того, к 2025 году ожидается, что «Роскосмос» завершит свои работы по созданию космического аппарата «Ликвидатор» (рабочее название), предназначенного для очистки геостационарной орбиты от неработающих спутников и разгонных блоков.

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