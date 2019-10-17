Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет ряд внеплановых проверок у 53 провайдеров программной услуги. Регулятор обнаружил в их работе нарушения лицензионных условий и законодательных норм, сообщается на сайте Нацсовета.

Несмотря на то, что регулятор не назначает провайдерам плановых проверок, контроль над соблюдением закона осуществлять необходимо. В связи с этим Нацсовет провел мониторинг порядка 200 компаний, и в 53 из них были обнаружены нарушения.

В частности, нарушения были связаны с ретрансляцией запрещенных в Украине иностранных каналов, т.е. таковых, что не входят в перечень иностранных программ, содержание которых соответствует требованиям Евроконвенции о трансграничном вещании и законодательству Украины.

Среди других нарушений — несоблюдение общей концепции добора программ для ретрансляции, а также ретрансляция универсальной программной услуги не в полном объеме.

По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, целью внеплановых проверок является не наказать кого-либо, а лишь предупредить. Ежегодное проведение таких внеплановых проверок необходимо, чтоб участники рынка понимали, насколько важно соблюдать законодательные нормы.

Напомним, с начала осени Нацсовет пресек трансляцию российских телеканалов уже в трех карпатских общественных заведениях и отелях — в селе Сосница и дважды в селе Поляница.

До этого регулятор прекратил трансляцию запрещенных каналов в конце августа в одном из гостинично-ресторанных комплексов города Смела.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.