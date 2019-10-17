lifecell рассчитывает выйти на чистую прибыль уже в 2021 году. Об этом заявил генеральный директор компании Исмет Языджы в интервью Лига.Tech.

По его словам, lifecell — компания не бедная и нацеленная на прибыльность. Первые результаты работы над этим, утверждает Исмет Языджы, можно будет увидеть уже в следующем году.

«Наша настоящая задача, которую мы выполним в следующем году — это обеспечить чистую прибыль деятельности компании. И в следующем году мы уже увидим первые прибыльные месяцы, а в 2021 году компания полностью выйдет на чистую прибыль», — сообщил он.

Как говорит гендиректор lifecell, у компании уже сейчас есть прибыль, однако в то же время оператор имеет долги перед банками, с которыми нужно рассчитаться прежде всего.

«Если вы внимательно посмотрите на наши финансовые результаты, вы должны увидеть, что мы финансово прибыльная компания, просто в данное время те большие обязательства, которые были перед банковскими кредитами, которые были получены для развития и запуска сети, съедали большую часть денег», — говорит Исмет Языджы.

Кроме того, гендиректор lifecell заявил о готовности оператора инвестировать в цифровое развитие Украины, в частности, в обеспечение LTE-связью жителей сельской местности. А как заявил недавно президент Киевстар Александр Комаров, каждому из операторов придется инвестировать в это порядка 4-5миллиардов гривен.

Однако lifecell это не пугает. По словам гендиректора компании, если сопоставить доходы и инвестиции всей мобильной тройки, выходит, что lifecell является крупнейшим инвестором.

«Если посмотреть на финансовые результаты всех операторов, то можно заметить, что lifecell является одним из крупнейших инвесторов в Украину, если сравнить финансовые показатели, такие, например, как прибыль, доход, который имеет оператор», — отмечает Исмет Языджы.

Напомним, в первом квартале текущего года lifecell отмечал рост доходов и снижение клиентской базы, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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