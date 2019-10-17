Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запустил масштабную проверку интернет-сайтов на наличие нелегального контента. В ходе мониторинга удалось обнаружить и временно заблокировать два сайта, размещавших пиратские телепередачи, сообщает DELFI.

Речь идет о сайтах Рeers.tv и Еdem.tv. Оба ресурса занимались незаконной ретрансляцией телепередач, не имея соответствующих лицензий.

В связи с этим NEPLP принял решение включить домены в список таких, чье использование временно ограничено. Ограничение будет действовать до 15 января.

Напомним, в июле Министерство иностранных дел Латвии приостановило работу российского сайта Baltnews.lv, принадлежащий информационному агентству «Россия сегодня». Власти республики считают, что ресурс «угрожает национальной безопасности Украины, подрывает ее независимость и суверенитет».

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