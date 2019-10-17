Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственной поддержке иностранных кинопроизводителей. Ожидается, что это поможет популяризировать украинское кинотворчество за рубежом и поспособствует созданию большего количества украино-иностранных проектов, пишет Интерфакс-Украина.

В частности, новый закон обещает зарубежным киностудиям субсидию на возврат 25% суммы расходов на кинопроизводство, если таковое будет происходить на территории Украины.

«Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против нашей страны», — сообщает пресс-служба Президента.

Напомним, в прошлом месяце Владимир Зеленский подписал закон о государственной поддержке кинематографии. Его реализация будет способствовать развитию кинематографии в Украине и привлечению в данную сферу инвестиций.

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