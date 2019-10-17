17 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал лицензии на вещание в кабельных сетях по технологии ОТТ телеканалам Black и Xsport HD. Об этом пишет издание Детектор медиа.
Black – это музыкальный телеканал, эфир которого отведёт хип-хоп композициям. За запуск отвечает компания «Директ ТиВи», которую представлял телепродюсер Рудольф Кирнос – владелец телеканалов EU Music, 4ever Music, Niki Kids и Niki Junior (дистрибутор StarLight Digital). Он рассказал, что в эфире канала будет классический хип-хоп, американский, а также о том, что «двери канала открыты для украинских исполнителей».
XSport HD – это спортивный телеканал, который запускает ООО «Тотвельд» (конечный владелец – Борис Колесников). Эта же компания уже владеет цифровой и спутниковой лицензиями спортивного телеканала XSport. По словам представителей компании, XSport HD – это отдельный канал, эфир которого будет отличаться от XSport. Компания имеет права на спортивные трансляции, которые часто совпадают во времени, поэтому возникла необходимость развести эти трансляции по двум разным каналам.