Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о непрерывной работе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Новые требования предусматривают функционирование регулятора без пробелов, возникающих при смене членов Нацсовета, пишет 112.ua.

Согласно данным, положения закона призваны продлевать работу отдельного члена Нацсовета после прекращения его полномочий Верховной Радой вплоть до назначения на его место нового представителя. При условии, что профильный комитет ВР будет объявлять о старте отбора кандидатов на должность члена Нацсовета за 90 дней до дня прекращения полномочий действующего представителя, это может обеспечить непрерывную работу регулятора.

Кроме того, закон обязует парламент назначать членов Нацсовета на все вакантные должности одновременно. В случае, если какая-то должность занята не будет, отбор проведут повторно.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, прежняя редакция закона «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» допускала практически двухмесячное отсутствие членов Нацсовет во времена увольнений-назначений внутри регулятора. Таким образом, работа Нацсовета могла надолго останавливаться, что недопустимо в современных условиях развития информационного пространства государства.

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