Юристы из Панамы подали в суд на Netflix за фильм «Прачечная», основанный на реальных событиях. Основатели компании Mossac Fonesca Юрген Моссак и Реймон Фонеска считают, что видеосервис выставил их в невыгодном положении и приписал им несуществующие злодеяния, передает Кабельщик.

Сообщается, что в фильме «Прачечная», премьера которого только должна состояться, Netflix рассказывает об утечке данных в компании Mossac Fonesca, чьими клиентами были известные люди. В связи с этим, начинается расследование по делу отмывания денег в оффшорах.

Так вот, сами Моссак и Фонеска считают, что в фильме их персонажей выставили мошенниками, «вовлеченными в систему отмывания денег». Кроме того, по сюжету они оказались причастны к смерти 20 человек.

Также юристы заявляют, что Netflix использовал логотип их компании без каких-либо на то прав. Учитывая все эти обстоятельства, Моссак и Фонеска уверены, что суд станет на их защиту, а премьера фильма будет отменена.

Напомним, в начале месяца прокуратура Милана выдвинула Netflix обвинение в уклонении от выплаты налогов в казну Италии.

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