Компания Ookla, которой принадлежит глобальный сервис Speedtest, проанализировала более 1,5 млн тестов скорости мобильного интернета (включая 2G, 3G и 4G), произведенных пользователями из Украины во втором и третьем кварталах 2019 года.

В ходе анализа было установлено, что показатель скорости Speed Score оператора Киевстар вырос до 20.73. Этот показатель самый высокий среди мобильных операторов Украины, поскольку Speed Score у lifecell составил 18.38, а у Vodafone – 18.28.

Примечательно, что наибольшее количество замеров скорости мобильного интернета в Украине было произведено с iPhone 7. Также довольно часто тесты осуществляли с таких смартфонов, как Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 4, iPhone 6s и iPhone X.

Также в компании Ookla отметили, что средняя скорость загрузки (Download) в украинских мобильных сетях выросла до 20,9 Мбит/с, по сравнению с 16,17 Мбит/с в 2018 году. При этом средняя скорость передачи данных (Upload) в этом году по Украине составила 11,64 Мбит/с.

В отчёте отмечается, что наиболее быстрый мобильный интернет доступен жителям Киева, Днепра и Харькова.

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