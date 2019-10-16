Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) совместно с Нацполицей провели обыски в офисах одного из интернет-магазинов техники. В результате из помещений были изъяты устройства неизвестного происхождения на сумму более 24 миллионов гривен, сообщается на сайте ГФС.

Согласно данным, налоговой была обнаружена группа лиц, занимающаяся незаконной продажей техники известных брендов. Никаких документов, подтверждающих импорт устройств, как и разрешений на продажу от официальных дистрибуторов найдено не было.

Более того, нарушители в своем магазине предлагали покупателям даже самые новые модели устройств, которые еще не ввозились в Украину официально.

В результате 15 санкционированных обысков на территории офисных и складских помещений интернет-магазина, а также по месту жительства сотрудников было изъято партию «серой» техники, стоимостью 24,4 миллиона гривен и более миллиона гривен наличными.

На данный момент следствие продолжается, решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения.

ГФС не раскрывает названия онлайн-магазина, однако источник UBR полагает, что им может оказаться киевская торговая площадка «Цифра», поскольку на одной из фотографий, представленной налоговиками, видна надпись Cyfra.ua на печати.

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