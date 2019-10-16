Стала известна предварительная стоимость возведения в Украине собственного космодрома по проекту Space Logistics Ukraine. Как рассказал глава компании Дмитрий Легеза в интервью Лига.Tech, стартовая цена — от 50 миллионов долларов.

О намерении Space Logistics Ukraine построить космодром на территории страны стало известно еще в феврале во время всеукраинского тура «Космическая Украина. То, что МЫ делаем!». Дмитрий Легеза заявил, что его компания готова инвестировать в научные работы, связанные с этим проектом.

На сегодня уже известно место нахождения будущего космодрома — локацией был выбран Херсон. По предварительным подсчетам, возведение площадки для запусков обойдется компании в плюс-минус 50 тысяч долларов.

По словам главы Space Logistics Ukraine, в реализации своего проекта они сотрудничали с канадской компанией Maritime Launch Services, которая произвела экспертизу по постройке стартовой площадки, а также заручились поддержкой киевской компании «Прогресстех», выполнившей всю научно-исследовательскую работу.

«Основная задача, которую мы перед собой поставили — построить космодром на территории Украины. Для этого мы на протяжении первых 3-4 месяцев ходили по разным организациям, КБ, заводам, чтобы официально сделать анализ возможности такого строительства», — рассказал Легеза.

В Space Logistics Ukraine уверены, космическая отрасль в Украине имеет большие перспективы. В частности, Дмитрий Легеза считает, что в будущем мы можем оказаться в топе прогрессивных стран, осваивающих космос.

«По мне, при правильном подходе и поддержке государства (а без нее никак) космическая отрасль может стать двигателем для развития всей страны. Украина может попасть в топ стран, которые в будущем будут осваивать космос», — поделился он.

Стоит отметить, что компания имеет больше шансов на воплоение своего проекта в связи с недавними изменениями в законодательстве. В начале сентября депутаты подали в Верховную Раду законопроект, отменяющий государственные ограничения на космические разработки для частных компаний. Уже через месяц он был принят во втором чтении и утвержден.

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