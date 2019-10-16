Несмотря на давление США, Германия не намерена блокировать Huawei выход на немецкий рынок 5G. В проекте требований безопасности к сетям нового поколения Федерального сетевого агентства страны не прописан запрет на работу китайской компании на территории Германии, передает Прайм.

Сообщается, что из документа был изъят пункт, провозглашающий доступ к системам коммуникации только «заслуживающим доверия поставщикам». Исходя из этого, становится понятно, что Германия не станет блокировать Huawei (которая на сегодня не заслуживает доверия многих стран) доступ к своему рынку технологий пятого поколения.

С тех пор, как Евросоюз заявил о намерении отстранить Huawei от внедрения 5G в Европе, некоторые страны прекратили сотрудничество с китайским производителем. В частности, ряд компаний США и Японии официально заявили об отказе от услуг Huawei.

Особенно ситуация заострилась послу выхода указа президента США Дональда Трампа о запрете использования оборудования Huawei. Однако позже выяснилось, что даже некоторые американские компании нашли лазейку в документе и продолжают сотрудничать с китайским производителем оборудования. В частности, Intel и Micron продолжают поставлять китайскому производителю технику, произведенную за пределами США. Таковая, по сути, не считается американской, а запрет Трампа четко ограничивает продажу конкретно местного оборудования.

Немного позже власти США решили временно «помиловать» Huawei, выдав ей лицензию сроком на 90 дней для работы на территории Америки. В августе, когда срок действия разрешения истек, Министерство торговли США приняло решение его продлить еще на 90 дней.

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