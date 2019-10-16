Оператор связи Orange получил разрешение на организацию двух пилотных зон во Франции для тестирования работы 5G на частотах в диапазоне 26 гигагерц. Опытные зоны будут развернуты на территории городов Шатийон и Ренн, передает Contenr-Review.

Orange намерен максимально использовать недостаток работы 5G на высоких частотах, а именно — маленькую зону покрытия. Поэтому тестирования будут проводиться на открытых зонах в местах большого скопления людей, например, на вокзалах или стадионах.

Первая тестовая площадка начнет работу уже до конца текущего года. Это будет железнодорожный вокзал в Ренне. Оператор связи замерит скорость работы сети, предложив пассажирам скачать фильм в дорогу. Ожидается, что скачивание должно занимать не более пары минут.

В Шатийоне Orange модернизирует уже функционирующую зону Orange Gardens 5G Lab. Вместе с партнерами оператор хочет протестировать работу потоковых трансляций в форматах 4K и 8K, сервисов виртуальной, дополненной и смешанной реальности, облачного гейминга и других сервисов, требующих максимальной скорости соединения.

Напомним, в марте Orange и Ericsson осуществили передачу видео в режиме реального времени в коммерческой сети с использованием технологии 5G в Испании.

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