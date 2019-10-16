Мобильные операторы должны покрыть украинские дороги 4G уже к 2025 году. Об этом завил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский в комментарии Лига.net.

По его словам, на обеспечение связью четвертого поколения международных трасс времени еще меньше — все должно быть организовано за 30 месяцев, то есть к осени 2022 года.

Что касается национальных дорог, Животовский говорит о том, что в новых лицензиях мобильным операторам будет выдвинуто требование: обеспечить пути связью 4G в течение 48 месяцев (к 2025 году).

Напомним, уже весной мобильные операторы должны покрыть связью 4G 90% населения Украины. Как заявил глава НКРСИ, стоимость самой дорогой лицензии на частоты в диапазоне 800-900 МГц составит порядка 200 миллионов гривен.

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