Согласно исследованию, проведенному научно-исследовательским институтом информации и связи Китая, только за август в КНР было продано более 30 миллионов мобильных устройств. Примечательно, что новейшие 5G-смартфоны пользуются и в половину не такой популярностью, как кнопочные телефоны с поддержкой 2G, передает 3Dnews.

Сообщается, что количество продаж устройств с 2G за август 2019 года составило 1 177 000 единиц. В это же время смартфонов с поддержкой 5G было куплено всего 219 000. Это говорит о том, что кнопочные 2G-телефоны, имеющие ограниченный список функций, остаются востребованными и по сей день.

В случае с Китаем это объясняется рядом причин. Основная из них заключается в недостаточном развитии технологий пятого поколения на территории страны — малое покрытие и нехватка базовых станций 5G не могут обеспечить стабильную связь.

К тому же, стоит учитывать, что наибольшим спросом 2G-телефоны пользуются именно среди людей старшего возраста, которым иногда бывает сложно разобраться в функционале и особенностях использования новых моделей смартфонов. Также нельзя не отметить и высокую стоимость устройств с поддержкой 5G — далеко не все могут позволить себе подобный гаджет.

В целом же, смартфоны с поддержкой 5G набирают немалой популярности среди пользователей всех стран. Как показывают данные компании Counterpoint Technology Market Research, в мире большинство людей покупают такие гаджеты, даже не имея доступа к новому стандарту связи.

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