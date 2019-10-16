Вице-президент компании Eutelsat по вопросам новых телевизионных форматов Мишель Шаброль, выступая на открытии рынка программ MIPCOM, заявил, что, согласно информации, имеющейся в распоряжении компании, в настоящее время в мире осуществляют вещание 190 Ultra HD каналов и фидов. За последний год их количество выросло на 20%.

Спутник доминирует среди способов доставки UHD-каналов – таким образом транслируют свои программы 93 канала прямого вещания (при общем количестве в 109 фидов). 95 UHD каналов вещает через IPTV платформы, а ещё несколько вещает через сети эфирного цифрового телевидения.

86 таких телеканалов, вещающих на 33 языках, приходятся на 46 стран Европы.

Шаброль подтвердил информацию о том, что компания Eutelsat транслирует через свой спутник Hotbird тестовый телеканал, вещающий в стандарте 8K. Также через спутник Eutelsat Hotbird в настоящее время ведётся трансляция одиннадцати телеканалов в стандарте 4K/UHD, вещающих на различные рынки.

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