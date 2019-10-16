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Ultra HD

Вице-президент компании Eutelsat по вопросам новых телевизионных форматов Мишель Шаброль, выступая на открытии рынка программ MIPCOM, заявил, что, согласно информации, имеющейся в распоряжении компании, в настоящее время в мире осуществляют вещание 190 Ultra HD каналов и фидов. За последний год их количество выросло на 20%.

Спутник доминирует среди способов доставки UHD-каналов – таким образом транслируют свои программы 93 канала прямого вещания (при общем количестве в 109 фидов). 95 UHD каналов вещает через IPTV платформы, а ещё несколько вещает через сети эфирного цифрового телевидения.

86 таких телеканалов, вещающих на 33 языках, приходятся на 46 стран Европы.

Шаброль подтвердил информацию о том, что компания Eutelsat транслирует через свой спутник Hotbird тестовый телеканал, вещающий в стандарте 8K. Также через спутник Eutelsat Hotbird в настоящее время ведётся трансляция одиннадцати телеканалов в стандарте 4K/UHD, вещающих на различные рынки.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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