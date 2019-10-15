Вчера, 14 октября, в РФ завершился последний, четвертый этап перехода на цифровое вещание. Аналоговое ТВ было отключено в 21 регионе страны, пишет IKSMEDIA.RU.

Сообщается, что среди всех стран мира переход на цифру в России оказался самым масштабным, учитывая территорию страны, разные часовые пояса, климатические зоны и условия для строительства сети.

Как отмечает генеральный директор РТРС Андрей Романченко, полный отказ от аналога стал финальным мероприятием в масштабной государственной программе по развитию телевещания.

«Создание цифровой телесети было ключевым мероприятием Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Каждый день в нашей стране вводилась в строй одна телевизионная башня и включалось по три цифровых передатчика. Сейчас в сети 5040 объектов, это самая крупная телевизионная сеть в мире, масштабы космические. В реализации Федеральной целевой программы задействованы пять космических спутников», — сказал он.

Теперь 100% россиян имеют бесплатный доступ к 20 федеральным каналам: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс).

Напомним, на прошлой неделе Счетная палата установила, что переход всей территории РФ на цифровое вещание обошелся в 167,5 миллиарда рублей. За 9 лет РТРС построил и модернизировал 5040 объектов вещания и создал 84 центра формирования мультиплексов.

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