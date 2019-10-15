Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации, приняла за основу проект решения, меняющий подход к ведению Реестра телеком-провайдеров и операторов. Документ призван упростить процедуру внесения субъектов хозяйствования в Реестр, пишет Internet.UA.

Сообщается, что НКРСИ разработала новую редакцию Порядка ведения Реестра провайдеров, исходя из принятого недавно закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию».

«Решением Порядок ведения операторов и провайдеров телекоммуникаций приведен в соответствие с новым Законом, а также предусмотрена возможность создания электронной формы обращения субъектов хозяйствования к НКРСИ о начале осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций», — отмечают в НКРСИ.

Напомним, в середине прошлого месяца законопроект № 1050, предусматривающий отмену лицензирования в сфере телекоммуникаций, прошел второе чтение Верховной Рады.

Теперь вместо получения лицензии, компания, планирующая начать телеком-деятельность, должна подать соответствующее уведомление в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

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