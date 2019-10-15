Киевстар продолжает увеличивать территорию сети LTE (4G). Сегодня жители ещё 116 населенных пунктов в Закарпатской, Львовской, Николаевской и Хмельницкой областях могут пользоваться услугами скоростного интернета с мобильных телефонов.

В частности, такая возможность появилась у абонентов в городах Каменка-Бугская, Очаков, Черноморка, Понинка, Бобовое и др. В целом же, 4G-сеть Киевстар уже работает в 6817 населенных пунктах, из них 90% – в сельской местности. Общее количество населения на территории с покрытием связью 4G – свыше 29 млн человек, или 70% населения Украины. Услугами 4G в сети Киевстар уже воспользовалось почти 7 млн 500 тысяч абонентов.

Напомним, что по данным международных компаний Ookla и nPerf средняя скорость передачи данных в сети Киевстар наибольшая среди мобильных телеком-сетей в Украине. Такие данные приводятся в исследованиях указанных компаний за 2018 и 2019 годы.

С 2015 года по настоящее время Киевстар инвестировал почти 25 млрд грн в развитие технологий 3G и 4G – оплата лицензий на частоты, строительство новых телеком-сетей и др.

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